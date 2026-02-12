El enojo de Gustavo Quinteros con un reclamo de los hinchas de Independiente: "No te tienen paciencia"

Gustavo Quinteros hizo un análisis sobre el momento del Rojo, defendió su ciclo y también se mostró muy enojado con el reclamo de algunos fanáticos.

El Independiente de Gustavo Quinteros es uno de los invictos en el Torneo Apertura. En sus primeras cuatro jornadas, el Rey de Copas igualó en tres ocasiones y recién el pasado domingo sumó su primer triunfo en el certamen al vencer por la mínima a Platense en Vicente López.

Con seis puntos y un nivel futbolístico pobre, los hinchas comenzaron a impacientarse y la inquietud fue creciendo poco a poco. Ahora, Quinteros habló en diálogo con Radio la Red e hizo un análisis sobre el momento del equipo, defendió su ciclo y también se mostró muy enojado con el reclamo de algunos fanáticos.

El enojo de Gustavo Quinteros por el reclamo de algunos hinchas de Independiente “El hincha no te tiene paciencia; ahora en Independiente me dicen que tengo que ganar, solo perdimos dos de 12 y te dicen que hay que ganar”, lanzó. Sin embargo, también destacó la cara positiva de la exigencia: “El hincha argentino es muy pasional, ese algo que te hace distinto al resto del mundo”.

En #UnBuenMomento hablamos con Gustavo Quinteros, DT de Independiente, con @marcepalaciosmp y equipo, y se refirió al momento de Independiente y, en especial, de la joya Lomónaco. pic.twitter.com/NuybiTC9TR — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) February 12, 2026 En cuanto al juego de las primeras cuatro fechas, Gustavo Quinteros fue contundente y sentenció: "Entrenás de una manera y los pibes hacen todo muy bien, pero vas a jugar y no te dan espacios, te presionan, marcan hombre a hombre. El otro no te deja jugar. Las pocas veces que se da el buen juego hay que aprovecharlas. Hay que estar toda la semana entrenando formas de juego distintas. El jugador argentino es muy inteligente tácticamente, se prepara muy bien y físicamente es fuerte, aguerrido".

“Desde que estoy, creo que este grupo merece jugar finales, clasificar a copas e incluso ganar un título, por cómo trabajan y se entregan. Independiente tiene que ser protagonista siempre. La Copa Argentina es uno de los objetivos, vamos a ir por todo, ojalá podamos. Me gustaría clasificar a Copas y si es la Libertadores, mejor”, añadió el DT de Independiente.