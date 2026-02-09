Mineiro, otra vez a la carga por Kevin Lomónaco: nueva oferta y la respuesta de Independiente

Por pedido de Jorge Sampaoli, el club brasileño mejoró la propuesta inicial y tiene serias intenciones de llevarse al defensor de Independiente. Los detalles

En Independiente se vuelven a encender los focos por el futuro de Kevin Lomónaco. Pese a que el mercado en Argentina ya cerró, desde el exterior hubo varios sondeos por el defensor de 24 años y hay un importante club que está decidido a ir a fondo: Atlético Mineiro.

En las últimas horas, el equipo brasileño, a pedido de Jorge Sampaoli, se comunicó nuevamente con la dirigencia del Rojo para acercarle otro ofrecimiento formal por uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Recordemos que, días atrás, en Avellaneda ya habían rechazado una primera oferta que rondaba los US$ 5.000.000 por el 50% del pase.

La nueva oferta de Mineiro por Kevin Lomónaco Según informó Matías Martínez, periodista que cubre el día a día de Independiente en Radio La Red, los de Belo Horizonte elevaron una nueva propuesta en números mucho más elevados: préstamo de US$ 500.000 con una obligación de compra de US$7.000.000 netos por el 70% de la ficha.

Kevin Lomónaco El 75 por ciento de Kevin Lomónaco pertenece a Independiente, mientras que el restante 25 es propiedad de Bragantino. Foto: @Independiente Sin embargo, desde la CD volvieron a ser tajantes y contestaron que Lomónaco solo sale por venta directa. En ese sentido, la cifra pretendida por el Rojo para desprenderse de su figura oscila entre los 9 y 10 millones de dólares por dicho porcentaje. Un dato no menor es que el Rojo tiene el 75% del zaguero (el otro 25% le pertenece a Bragantino).

Con este panorama, Mineiro analiza si envía una tercera oferta a sabiendas de que deberá estirarse bastante más en los números. Mucho tendrá que ver la presión que ejerza -o no- Sampaoli si desea contar con el futbolista.