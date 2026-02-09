La decisión de Gustavo Costas con Valentín Carboni que afectó a Racing en lo económico

El delantero de 20 años, que venía siendo titular, fue al banco ante Argentinos y Gustavo Costas lo metió al minuto 90. Qué indica el acuerdo con el Inter.

La victoria ante Argentinos Juniors fue un gran desahogo para Racing. Luego de tres derrotas consecutivas, el elenco de Gustavo Costas volvió a ser el de siempre y despegó en el Torneo Apertura con un 2-1 que, por contexto, se festejó con gritos de guerra en el Cilindro de Avellaneda.

El DT de la Academia metió mano tras el pésimo arranque y una de las decisiones más fuertes que tomó fue sacar a Valentín Carboni del 11 titular para darle lugar en el equipo a Tomás Conechny. Y lo cierto es que la jugada salió perfecta: el ex Godoy Cruz metió el primer gol y fue una de las figuras del trabajado triunfo ante los de La Paternal.

El delantero de 20 años, que vino a préstamo desde el Inter y sacudió el mercado, no pudo gravitar en sus primeros partidos con la camiseta de Racing y apenas jugó cuatro minutos frente al Bicho (ingresó al minuto 90 en lugar de Santiago Solari). A raíz de eso, el club no pudo sumar una jugosa cantidad de dólares.

El acuerdo del Inter y Racing sobre los minutos de juego de Valentin Carboni Es que el acuerdo con el gigante italiano incluye una cláusula de gran beneficio: la Academia recibirá US$ 200.000 cada vez que Carboni dispute cuatro partidos, sin necesidad de que sean consecutivos. El tema es que para cumplir ese requisito el futbolista debe jugar al menos 20 minutos, por lo que su entrada ante Argentinos no contabilizó y continúa con tres presentaciones.