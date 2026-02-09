El fuerte enojo de Víctor Blanco con Diego Milito y la dirigencia de Racing luego de que le saquen el palco: "Falta de respeto"
Víctor Blanco no se mostró para nada conforme con la decisión del presidente y la CD de la Academia luego de que le quiten su palco en el Cilindro.
El ex presidente de Racing, Víctor Blanco, exteriorizó su bronca, luego de que la actual dirigencia que es comandada por Diego Milito le sacara su palco para reubicarlo en otro sector de la cancha, y aseguró que la medida fue “una falta de respeto”.
Víctor Blanco mostró su descontento con la decisión de la CD de Racing de que le saquen el palco
Al ser consultado por esta situación, Blanco aclaró en declaraciones a El Grafico que el palco “se pagó siempre, hasta en la pandemia, elaño pasado y este también”.
“A ver si ahora están pagando ellos (por la actual dirigencia) las plateas VIP y palcos que se usan”, remarcó. Por último, afirmó que la decisión “es una señal del poco respeto que tienen por la parte institucional”.
Por su parte, la actual dirigencia de Racing explicó de manera oficial que el desplazamiento del palco de Blanco, a quien además le asignaron un estacionamiento fuera del estadio sobre la calle Diego Milito, se debe a una “reorganización general vinculada a sponsors”.
La gestión de Víctor Blanco en Racing
Blanco fue presidente de Racing entre 2014 y 2024 y tenía el palco desde 1998. Durante ese lapso, la Academia pudo dejar de pelear por no perder la categoría e incluso levantó varios títulos: el Torneo Transición 2014, la Superliga 2019, el Trofeo de Campeones 2019 y 2022, la Supercopa Internacional 2023 y la Copa Sudamericana 2024.
Durante la gestión de Blanco, Milito ocupó el puesto de secretario técnico y fue clave en el armado de los planteles que ganaron la Superliga y el Trofeo de Campeones 2019, aunque la relación entre ambos terminó de la peor manera y en la renuncia del ex delantero a finales de 2020.