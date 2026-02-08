Por qué Gustavo Quinteros fue autocrítico pese al primer triunfo de Independiente en el Apertura
Gustavo Quinteros analizó el 1-0 ante Platense y se quedó disconforme por un aspecto puntual del juego. Además, dio pistas sobre el mercado de pases.
El triunfazo de Independiente ante Platense vale mucho más que tres puntos. El equipo de Gustavo Quinteros se sacó una mochila pesada de encima y, pese a que no tuvo una buena performance, se impuso 1-0 en Vicente López con gol de Santiago Montiel para conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura.
El análisis de Gustavos Quinteros tras el 1-0 de Independiente ante Platense
"Fue un partido muy trabado, con mucho juego directo. Creo que estuvimos sólidos, lo que no pudimos hacer en otros partidos. Ganamos la mayoría de los rebotes y las segundas jugadas, eso fue fundamental para que el rival no tenga demasiadas opciones", comenzó analizando el DT del Rojo en conferencia de prensa.
"Los cambios no fueron porque algún jugador haya estado mal o no haya cumplido con lo que le pedimos, sino por merecimiento. Todos merecen jugar, ellos lo saben", continuó Quinteros, haciendo referencia a la llamativa salida de Sebastián Valdez de la zaga central por Juan Fedorco. Respecto a eso, también aclaró: "Esto no va a ser así siempre, pero comenzamos la temporada de esta manera, dándole oportunidades a todos los que trabajan al cien por ciento. Merecen pelear por un lugar y cualquiera que juegue me deja tranquilo".
Más allá del resultado, el exentrenador de Vélez y Colo Colo enfatizó en que el equipo está lejos de su mejor versión en este arranque de campeonato, donde antes había cosechado tres empates en fila. "Sé que podemos jugar mejor todavía. Hoy era una cancha difícil, un rival duro que venía muy bien. Por ahí no pudimos jugar nuestro mejor fútbol porque el rival también juega y no te deja, te contrarresta", subrayó.
Yendo más al hueso en ese análisis, Quinteros enumeró los principales aspectos a mejorar: "Tenemos que tratar de jugar con más velocidad, a un toque, con más movimientos. Intentamos salir jugando y pudimos progresar muy poco. Seguiremos intentando jugar mejor, tener mejor salida de juego. Me gustaría que el equipo juegue con más situaciones elaboradas, pero cuando no te deja el rival tenés que ganar".
La frase del DT del Rojo sobre el mercado de pases
Por otra parte, el DT hizo un paréntesis para hablar sobre la llegada de más incorporaciones. Allí, dejó en claro que el Rojo no se retiró del mercado y reveló el puesto a reforzar. "De los extremos que se fueron, (Diego) Tarzia y (Javier) Ruiz, tenía que quedarse uno. Entonces ahora tenemos que buscar urgente un extremo para Independiente, que no es fácil a esta altura. Ojalá que lo podamos traer porque siempre es bueno tener recambio y variantes de distintas características. Siempre hay que tener más de uno por puesto.", afirmó.