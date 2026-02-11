Tras su salida de Independiente, Felipe Loyola reveló qué tan cerca estuvo de ir al Bayern Múnich

Felipe Loyola, que fue uno de los mejores jugadores de Independiente durante el último año y medio, arrancó este 2026 como flamante refuerzo del Pisa. En su nuevo club desde hace algunas semanas, ya tuvo sus primeras presentaciones y el elenco italiano tiene esperanzas de que los ayude de salir del fondo de la tabla y salvarse del descenso.

El Rojo lo cedió a préstamo por 6 meses por un total de 1,5 millones de euros, más un bonus de €150.000 a pagar cuando Pipe juegue 3 partidos en el club (ya lleva 2). Si bien el salto a Europa era inminente, dados sus buenos rendimientos, se esperaba que pasara a un equipo más grande y por una suma mayor, como por ejemplo el Bayern Múnich.

Felipe Loyola negó que existiera una oferta del Bayern Múnich por él A mediados del 2025, cuando Pipe transitaba su mejor momento en el Rojo, trascendieron fuertes rumores de que el gigante bávaro quería fichar al central chileno y estaba dispuesto a pagar hasta ¡20 millones de euros! por él. Sin embargo, pese a toda la repercusión que generó, pasó el tiempo y este supuesto interés terminó quedando en la nada.

Más de medio año después, ya en el Pisa, el propio Loyola se refirió a esta situación y dejó en claro qué fue lo que realmente sucedió: "Posibilidad tal cual de llegar al Bayern Múnich no existió. Sí hubo conversaciones de interés, pero la posibilidad de yo haber elegido ir o no ir no estuvo, la oferta concreta no llegó", aseguró este miércoles en conferencia de prensa al ser consultado por el tema.