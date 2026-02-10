El mensaje de Juan Nardoni a los hinchas de Racing antes de viajar a Brasil para sumarse a Gremio: "Lo bueno es que..."

Juan Nardoni agradeció el cariño recibido en el Cilindro, destacó su relación con Gustavo Costas y remarcó el vínculo que mantiene con el club.

Juan Nardoni habló antes de partir rumbo a Brasil para ser jugador de Gremio de Porto Alegre.

Juan Nardoni se despidió de Racing Club antes de viajar a Brasil para incorporarse a Gremio de Porto Alegre y dejó un mensaje cargado de emoción para los hinchas que lo acompañaron durante su paso por el club de Avellaneda.

En el aeropuerto, el mediocampista valoró el reconocimiento recibido en el Cilindro y expresó: “Estoy muy contento con la despedida, no me lo esperaba. Lo bueno es que las puertas están abiertas”, en referencia al fuerte vínculo que mantiene con la Academia.

Nardoni se despidió de Racing y viajó a Brasil para sumarse a Gremio Nardoni habló antes de partir rumbo a Brasil Nardoni habló antes de partir rumbo a Brasil ESPN Si bien no jugó ante Tigre ni Argentinos Juniors, estuvo presente en la victoria frente al Bicho y recibió el saludo de los hinchas desde la tribuna, en una muestra de cariño tras confirmarse su salida.

El volante también destacó su relación con el cuerpo técnico y especialmente con Gustavo Costas: “Gustavo es como un padre, él y sus hijos se portaron muy bien conmigo, estoy muy agradecido”, remarcó.

Gremio le dio la bienvenida a Juan Nardoni en sus redes sociales Gremio le dio la bienvenida a Juan Nardoni en sus redes sociales. @Gremio Consultado sobre si le gustaría cruzarse con Racing en la Copa Sudamericana, el ex Unión de Santa Fe fue claro: "La verdad que no, por el cariño que le tengo y también por los jugadores que tiene".