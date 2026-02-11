Qué lesión tiene Edwuin Cetré y por qué Boca cambió las condiciones del pase

La transferencia de Edwuin Cetré a Boca Juniors quedó en suspenso luego de que una revisión médica privada encendiera alertas por un antecedente físico del jugador. Aunque el acuerdo entre el Xeneize, Estudiantes y el DIM —dueño del 50% del pase— estaba prácticamente cerrado, el resultado de los estudios llevó a modificar las condiciones de la operación y a reabrir la negociación.

No es la primera vez que una salida del extremo colombiano se frena en este mercado de pases . Hace menos de dos semanas, Athletico Paranaense desistió de avanzar con su contratación tras una evaluación clínica, aunque sin dar detalles públicos sobre los motivos. Ahora, Boca también optó por recalcular, pese a que había alcanzado un entendimiento económico total con las partes involucradas.

El punto que generó dudas fue una antigua operación de meniscos a la que Cetré se sometió en 2018, cuando jugaba en Santos Laguna de México. Si bien no hubo confirmación oficial de los clubes, esta intervención quirúrgica reapareció en los estudios recientes y llevó al cuerpo médico encabezado por Jorge Batista a recomendar cautela antes de avanzar con una compra definitiva.

Desde La Plata aseguran que el futbolista se encuentra en óptimas condiciones físicas y respaldan su postura con números: en sus dos temporadas en Estudiantes disputó 86 partidos oficiales y solo se perdió cuatro encuentros por un desgarro y una molestia muscular. En el club remarcan que su regularidad demuestra que la vieja lesión no afecta su rendimiento actual.

Mientras tanto, Cetré se reincorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, quien evalúa si lo incluye en la convocatoria para el clásico ante Gimnasia, en un contexto donde su futuro inmediato todavía no está definido.

Qué propone Boca ahora

En Boca consideran que el antecedente médico modifica el nivel de riesgo de la operación y por eso resolvieron reformular la propuesta. Hasta ese momento, el club estaba dispuesto a desembolsar cerca de cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha, con tres millones destinados a Estudiantes, pero ahora apunta a reducir esa cifra.

La nueva alternativa que impulsa la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es un préstamo con cargo y opción de compra por los montos previamente acordados, una fórmula que permitiría evaluar la evolución física del jugador antes de ejecutar una transferencia definitiva.

riquelme predio boca.jpg Riquelme no se rinde y Boca insiste por Cetré.

La negociación, en manos de Riquelme y Verón

Pese al freno, en la Ribera insisten en que Cetré sigue siendo una prioridad para reforzar el plantel en este tramo final del mercado. Tanto el jugador como el DIM ya habían dado el visto bueno a la operación, por lo que ahora la clave pasa por un nuevo entendimiento entre Boca y Estudiantes.

Las conversaciones continúan entre Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón, mientras el Xeneize corre contra el tiempo: dispone de una ventana extra de 10 días para incorporar tras la salida de Rodrigo Battaglia, plazo que vence este fin de semana y presiona para encontrar una resolución rápida al caso.