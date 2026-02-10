La cruda sentencia de Eduardo Domínguez sobre la ida de Edwuin Cetré a Boca: "Hay algo que tuve claro"

Tras la victoria ante Riestra, Eduardo Domínguez habló en conferencia y se refirió a la inminente salida del extremo colombiano hacia el cuadro de la Ribera.

Solo restan algunos detalles para que Edwuin Cetré, una de las figuras de Estudiantes, se convierta en nuevo refuerzo de Boca. El pasado domingo por la noche se confirmó que ambas instituciones llegaron a un acuerdo para comprar el 100% del pase del colombiano y ahora, lo único que resta es alcanzar un acuerdo en lo contractual.

Mientras se define su salida al cuadro de la Ribera, Cetré estuvo presente en UNO viendo la gran victoria del Pincha sobre Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Apertura. El extremo estuvo junto a su pareja en una de las plateas del estadio y gritó con mucha euforia el tanto de Guido Carrillo. Además, también se sacó fotos con algunos hinchas.

Eduardo Domínguez fue tajante sobre la inminente salida de Cetré a Boca Quién habló sobre la partida del exfutbolista del DIM a Boca fue Eduardo Domínguez. En conferencia de prensa, el Barba no se escondió y contestó preguntas sobre el tema del momento en el fútbol argentino: “Lo de Edwuin a Boca está avanzado. Hay algo que tuve claro y que lo tengo al querer continuar: la situación del club. Necesita vender. Hace un año y medio que no me vende a nadie”, sentenció.

La tajante sentencia de Eduardo Domínguez sobre la inminente salida de Cetré a Boca X @SC_ESPN “Se vende al precio que se pueda. Apostamos por lo deportivo y estuvimos a un paso de pasar de fase contra Flamengo y ganamos dos títulos. Yo ya lo tenía claro. No nos define lo de afuera, nos define lo que hacemos acá adentro", añadió.