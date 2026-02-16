La llamativa frase que lanzó el delantero de Platense sobre el cruce con Leandro Paredes: "Se levantó re loco"

Leonardo Heredia, delantero de Platense, se refirió al fuerte choque que tuvo con el capitán de Boca en el empate sin goles en la Bombonera.

El aburrido empate sin goles entre Boca y Platense en la Bombonera, correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, dejó una escena de alta tensión sobre el cierre del primer tiempo. Los protagonistas fueron Leandro Paredes, capitán del conjunto local, y Leonardo Heredia, delantero del equipo visitante.

La acción se originó tras una pelota dividida, cuando Heredia llegó desde atrás y derribó al mediocampista xeneize. Ya en el suelo, Paredes reaccionó con una patada en señal de protesta y le recriminó la infracción, lo que derivó en un cruce verbal inmediato entre ambos futbolistas. La discusión fue subiendo de tono, con intercambios cara a cara, hasta que la intervención de sus compañeros permitió descomprimir la situación y evitar que el conflicto escalara aún más.

Leonardo Heredia habló sobre su cruce con Paredes En declaraciones a ESPN F1, el propio Heredia se refirió al cruce que protagonizó con el campeón del mundo. Con el clima ya más calmo tras el valioso empate que rescató el Calamar, el delantero explicó lo ocurrido y brindó su versión sobre el tenso intercambio que mantuvieron dentro del campo de juego, en una acción que no pasó inadvertida durante el desarrollo del encuentro: “Quedó ahí, fue una boludez que queda dentro de la cancha y ya está”, sentenció en primera instancia.

El Pupa Heredia habló sobre su cruce con Paredes X @ESPN “Se enojó porque justo quise sacarle la pelota y lo toqué sin querer. Se levantó y se levantó re loco. Ya quedó ahí. Yo me paré, giré y como vi que venía me le puse de frente, pero nada más. No hay que cagarse con nadie, ja”, agregó sobre la bronca de Paredes.