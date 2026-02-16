Un DT argentino reveló que Messi se enojó cuando lo reemplazó: "Me dijo 'tenés que preguntarme antes'"

Un entrenador argentino que dirigió a Lionel Messi en el PSG reveló que el astro rosarino se calentó con él cuando lo sacó en un partido clave.

Un DT argentino reveló que Lionel Messi se enojó cuando lo reemplazó en un partido del PSG Foto: Goal

La traviesa de Lionel Messi por el PSG no fue la mejor de todas. A pesar de que el astro rosarino demostró porque es el mejor jugador del mundo, su relación con los hinchas franceses quedó dañada tras la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y en cada compromiso se lo hicieron sentir.

Además, su relación con algunos jugadores del plantel tampoco era la mejor y es por ello que tras una temporada en París, el ocho veces ganador del Balón de Oro tomó la decisión de irse y viajar rumbo hacia Estados Unidos para firmar contrato y convertirse en nuevo jugador del Inter Miami.

Messi Lionel Messi no vivió sus mejores días en el PSG. PSG Ahora, casi cuatro años después de su salida del club, quien salió a hablar sobre cómo fue el ambiente fue Mauricio Pochettino, actual DT de la Selección de Estados Unidos. El argentino recordó su etapa como entrenador del PSG, que duró desde enero de 2021 a julio de 2022, y en primera instancia reveló que Messi se enojó cuando lo reemplazó en un encuentro frente al Olympique de Lyon.

Mauricio Pochettino reveló el enojo de Lionel Messi con él “Estaba decepcionado y me dijo: ‘Tienes que preguntarme’. Pero yo debía priorizar la salud de su rodilla, Después de ese partido, volvió, metió un gol contra Manchester City y, en el vestuario, simplemente me abrazó”, sentenció en diálogo con High Performance.