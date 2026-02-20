Festeja Gallardo: los 3 futbolistas clave que recupera River para visitar a Vélez

A 2 días de enfrentar a Vélez en Liniers, en River pueden permitirse sonreír por el regreso de varios titulares que volverán a estar a disposición de Gallardo.

River Plate tendrá una dura parada este domingo cuando visite a Vélez Sarsfield, líder de la Zona A, por la fecha 6 del Torneo Apertura. Tras las recientes y duras derrotas contra Tigre y Argentinos Juniors, necesita pisar fuerte contra un rival de jerarquía para calmar las aguas y volver a posicionarse como un candidato en el campeonato local.

El martes, el Millonario tuvo un ligero alivio al salvarse el papelón en la Copa Argentina y vencer de manera agónica a Ciudad de Bolívar. Luego, el jueves se permitió sonreír al conocerse la sanción a Marcelo Gallardo, quien recibió solo una fecha de suspensión por su roja en La Paternal, eximible mediante el pago de una deuda. Y este viernes coronó una semana más que positiva con una gran noticia.

River recupera a Franco Armani, Marcos Acuña y Sebastián Driussi franco armani Franco Armani ya recibió el alta. @francoarmani34 Es que en la jornada de hoy se confirmó la vuelta de tres jugadores clave del equipo como son Franco Armani, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes volverán a estar a disposición para enfrentar al Fortín en Liniers. Lo del Huevo era lo más sencillo, ya que se perdió apenas el duelo del último martes por una gripe, de la que ya se recuperó, y no arrastraba ninguna dolencia física de gravedad.

marcos acuña Marcos Acuña vuelve a estar a disposición tras ausentarse en la Copa Argentina. @RiverPlate Distinto es el caso del Pulpo, cuyo regreso es sin duda el más esperado de todos. El arquero campeón del mundo no atajaba de manera oficial desde noviembre ya que un serie de lesiones antes del inicio de la temporada (un desgarro y una inflamación en el tendón de Aquiles) lo habían marginado del arranque del torneo. Finalmente, recibió el tan ansiado alta médico en las últimas horas.