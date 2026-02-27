UPD: así será el megaoperativo de Seguridad para contener a los adolescentes de Mendoza

Mendoza prepara un megaoperativo de seguridad para evitar que los alumnos del último año de la secundaria lleguen alcoholizados a la escuela el primer día de clases después de los festejos del UPD (último primer día). En total, el Ministerio de Seguridad confirmó 30 inspectores en las calles y prometió multas millonarias para padres y dueños de salones.

Desde el Ministerio de Seguridad brindaron detalles sobre el megaoperativo que se montará en Mendoza este fin de semana para contener a los jóvenes en los festejos del UPD que se ha popularizado en los últimos años.

Los controles comenzarán el viernes y se incrementarán el domingo a la noche. “Venimos trabajando y coordinando con DGE y Diversión Nocturna para tener información certera. El día de hoy empezamos con los operativos y el domingo vamos a tener alrededor de unos 30 inspectores en toda la provincia”, dijo esta mañana el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, en conferencia de prensa.

“No vamos a permitir que existan fiestas donde se vendan entradas o exista expendio de alcohol para menores. En estos casos siempre vamos a hacer el cese inmediato de estas fiestas”, agregó el funcionario.

Padres y dueños de salones pueden ser multados si los inspectores encuentran a los adolescentes tomando alcohol en los festejos del UPD.

Además, detalló que los dueños de los salones donde se vendan entradas o se expenda alcohol a adolescentes menores de edad podrán recibir multas de entre $2.500.000 y $6.000.000. Los padres de los chicos que estén en las fiestas tomando alcohol también tendrán multas de hasta $2.000.000.

“Los padres de los menores pueden ser multados por no cumplir el Código Contravencional con días de arresto o trabajo comunitario”, detalló.

“Los inspectores trabajarán con Tránsito e inspectores municipales. La idea es resguardar la integridad física de los menores que asistan al lugar”, dijo el subdirector de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi.

De dónde salen las multas

El Código de Contravenciones en el artículo 86 establece sanciones para los padres que no cuiden a sus hijos. “Se presumirá falta de vigilancia o cuidado de los padres o representantes legales de los menores de edad que ingresaren, concurrieren o permanecieren en un local o evento cuyo acceso les esté prohibido en los términos de la legislación vigente, serán sancionados con multa desde dos mil (2.000) U.F. hasta cuatro mil (4.000) U.F. o trabajo comunitario vinculado con la diversión nocturna de los jóvenes, bajo la supervisión de la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento desde veinte (20) días hasta cuarenta (40) días. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo”, dice la norma.

Los efectos del alcohol en los jóvenes es muy preocupante, los detalles en la nota Foto: miraflorescuernavaca.edu.mx/ Uno de los problemas de los festejos del UPD es la ingesta excesiva de alcohol. Foto: miraflorescuernavaca.edu.mx/

Además, el artículo 87 regula los festejos estudiantiles y el alcance de las responsabilidades de los dueños de los salones. “El titular de local y/o el organizador de eventos de festejos estudiantiles para menores de edad, cualquiera sea su naturaleza, que no impidiere el ingreso, venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes en los lugares y/o locales destinados al efecto, será sancionado con multa desde cinco mil (5.000) U.F. hasta doce mil (12.000) U.F. o arresto desde cincuenta (50) días hasta noventa (90) días y la clausura del lugar o local por el término de sesenta (60) días”, dice la ley.

Qué es el UPD

Las siglas UPD hacen referencia al último primer día, en este caso de la educación secundaria. Una fiesta al inicio del ciclo escolar. Lejos de la formalidad y protocolo de las cenas de egresados donde hay mesa, servicio, padres y a veces autoridades escolares, el UPD es más informal y reducido a los estudiantes de curso.

Suele ser casas particulares, el quincho de alguna familia y en los últimos años, los chicos se han organizado para alquilar un salón. El objetivo es festejar la noche del domingo y la madrugada del lunes para “pasar de largo” y llegar todos juntos el lunes a la mañana a la escuela.

Muchas veces las celebraciones se pasan de los límites y los estudiantes se alcoholizan, sufren descompensaciones y llegan a los establecimientos en muy malas condiciones por efectos del alcohol y el cansancio.