Atención: todas las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante el fin de semana.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, este sábado el servicio eléctrico se verá afectado en Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael; mientras que el domingo habrá cortes en Ciudad, Maipú y Tunuyán.

Cortes de luz programados para este sábado 28/2

Luján

  • En calle del kilómetro N°48, hacia el este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En calle Los Helechos, 4 kilómetros hacia el oeste de calle La Costa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • Entre calles Calderón y Bernardo Quiroga. En el barrio COARTEM. De 15.30 a 19.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Fray Inalicán, Lugones, Los Sauces y Cardonato. De 8.00 a 10.00 h.
  • En la intersección de calle Rawson con Junta Reguladora y adyacencias; El Cerrito. De 11.00 a 12.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 1/3

Ciudad

  • En calle Emilio Civit, entre Martínez de Rozas y Olascoaga. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • Entre calles Vergara, Padre Vázquez, Tropero Sosa, Palma y Dr. Brandi. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Rivadavia, Pablo Pescara, Tropero Sosa y Mercedes Tomasa de San Martín. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Maza, entre Dionisio Herrero Sánchez y Remedios de Escalada. En calle Chile, entre Nicolás Amaya y 6 de Setiembre. Entre calles 17 de Agosto, Santiago Poujade, Nicolás Amaya y Maza; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • Entre calles Francisco Delgado, Guisasola, Mariano Moreno y Santa Cruz. De 8.00 a 12.00 h.

