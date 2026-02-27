Atención: todas las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, este sábado el servicio eléctrico se verá afectado en Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael; mientras que el domingo habrá cortes en Ciudad, Maipú y Tunuyán.
Cortes de luz programados para este sábado 28/2
Luján
- En calle del kilómetro N°48, hacia el este de Ruta Nacional N°40; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Los Helechos, 4 kilómetros hacia el oeste de calle La Costa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Calderón y Bernardo Quiroga. En el barrio COARTEM. De 15.30 a 19.30 h.
San Rafael
- Entre calles Fray Inalicán, Lugones, Los Sauces y Cardonato. De 8.00 a 10.00 h.
- En la intersección de calle Rawson con Junta Reguladora y adyacencias; El Cerrito. De 11.00 a 12.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 1/3
Ciudad
- En calle Emilio Civit, entre Martínez de Rozas y Olascoaga. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Vergara, Padre Vázquez, Tropero Sosa, Palma y Dr. Brandi. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Rivadavia, Pablo Pescara, Tropero Sosa y Mercedes Tomasa de San Martín. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Maza, entre Dionisio Herrero Sánchez y Remedios de Escalada. En calle Chile, entre Nicolás Amaya y 6 de Setiembre. Entre calles 17 de Agosto, Santiago Poujade, Nicolás Amaya y Maza; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Francisco Delgado, Guisasola, Mariano Moreno y Santa Cruz. De 8.00 a 12.00 h.