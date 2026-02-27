La Bendición de los Frutos inauguró los festejos vendimiales: mirá las mejores fotos

La Bendición de los Frutos abrió los festejos vendimiales en Mendoza, con un ritual que une tradición, fe y comunidad en su 90° aniversario.

La provincia dio comienzo a los festejos vendimiales con la tradicional Bendición de los Frutos, este año bajo el lema “La mesa del vino compartido”, con texto de la artista y escritora Alicia Casares. A nueve décadas de la primera celebración, Mendoza renueva el ritual de agradecer por la cosecha y pedir una vendimia próspera.

La ceremonia reunió pasado, presente y futuro, invocando la protección sobre las personas, los frutos, los hogares y el trabajo cotidiano; con la agricultura como el lazo ancestral entre el ser humano y la tierra, origen del arraigo, las comunidades y las tradiciones.

bendición de los frutos13 Cada cosecha se celebra como un hecho esencial: la mesa familiar simboliza unión y gratitud, y reconoce el trabajo colectivo detrás de cada alimento. Las reinas de cada departamento participan con canastos de frutos, en una muestra de abundancia y un deseo de paz para todos los mendocinos.

La Bendición de los Frutos marcó el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La Bendición de los Frutos en imágenes cornejo bendición de los frutos Alfredo Cornejo, presente en la Bendición de los Frutos, en Lavalle. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos1 Presencia política en la Bendición de los Frutos. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos2 Bendición de los Frutos 2026. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos3 Bendición de los Frutos 2026. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos4 Bendición de los Frutos 2026. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos5 Bendición de los Frutos 2026. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos6 Bendición de los Frutos 2026. Maru Mena/MDZ bendición de los frutos7 Bendición de los Frutos 2026. Maru Mena/MDZ io