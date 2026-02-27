La Bendición de los Frutos inauguró los festejos vendimiales: mirá las mejores fotos
La Bendición de los Frutos abrió los festejos vendimiales en Mendoza, con un ritual que une tradición, fe y comunidad en su 90° aniversario.
La provincia dio comienzo a los festejos vendimiales con la tradicional Bendición de los Frutos, este año bajo el lema “La mesa del vino compartido”, con texto de la artista y escritora Alicia Casares. A nueve décadas de la primera celebración, Mendoza renueva el ritual de agradecer por la cosecha y pedir una vendimia próspera.
La ceremonia reunió pasado, presente y futuro, invocando la protección sobre las personas, los frutos, los hogares y el trabajo cotidiano; con la agricultura como el lazo ancestral entre el ser humano y la tierra, origen del arraigo, las comunidades y las tradiciones.
Te Podría Interesar
Cada cosecha se celebra como un hecho esencial: la mesa familiar simboliza unión y gratitud, y reconoce el trabajo colectivo detrás de cada alimento. Las reinas de cada departamento participan con canastos de frutos, en una muestra de abundancia y un deseo de paz para todos los mendocinos.
La Bendición de los Frutos marcó el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La Bendición de los Frutos en imágenes
io