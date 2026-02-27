Presenta:

Bendición de los Frutos

La Bendición de los Frutos inauguró los festejos vendimiales: mirá las mejores fotos

La Bendición de los Frutos abrió los festejos vendimiales en Mendoza, con un ritual que une tradición, fe y comunidad en su 90° aniversario.

Maru Mena/MDZ

La provincia dio comienzo a los festejos vendimiales con la tradicional Bendición de los Frutos, este año bajo el lema “La mesa del vino compartido”, con texto de la artista y escritora Alicia Casares. A nueve décadas de la primera celebración, Mendoza renueva el ritual de agradecer por la cosecha y pedir una vendimia próspera.

La ceremonia reunió pasado, presente y futuro, invocando la protección sobre las personas, los frutos, los hogares y el trabajo cotidiano; con la agricultura como el lazo ancestral entre el ser humano y la tierra, origen del arraigo, las comunidades y las tradiciones.

Cada cosecha se celebra como un hecho esencial: la mesa familiar simboliza unión y gratitud, y reconoce el trabajo colectivo detrás de cada alimento. Las reinas de cada departamento participan con canastos de frutos, en una muestra de abundancia y un deseo de paz para todos los mendocinos.

La Bendición de los Frutos marcó el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La Bendición de los Frutos en imágenes

cornejo bendición de los frutos
Alfredo Cornejo, presente en la Bendici&oacute;n de los Frutos, en Lavalle.

Alfredo Cornejo, presente en la Bendición de los Frutos, en Lavalle.

bendición de los frutos1
Presencia política en la Bendición de los Frutos.

Presencia política en la Bendición de los Frutos.

bendición de los frutos2
bendición de los frutos3
bendición de los frutos4
bendición de los frutos5
bendición de los frutos6
bendición de los frutos7
bendición de los frutos8
Más fotos de la Bendición de los Frutos en Lavalle

bendición de los frutos9
