Fiesta de la Vendimia 2026: confirmaron la fecha del Acto Central y el cronograma de actividades

En las últimas horas se confirmó oficialmente el calendario de actividades para la Fiesta de la Vendimia 2026. El evento más importante de la provincia de Mendoza celebrará su 90º aniversario con una programación especial. La fecha principal será el sábado 7 de marzo, cuando se realice el espectáculo central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El cronograma oficial establece que los festejos arrancarán el viernes 28 de febrero con la tradicional Bendición de los Frutos. La Fiesta de la Vendimia 2026 incluirá también la emblemática Vía Blanca de las Reinas el viernes 6 de marzo. Esta ceremonia representa uno de los momentos más esperados por residentes locales y visitantes de todo el país.

La jornada del sábado 7 de marzo concentrará dos eventos centrales. Por la mañana se desarrollará el Carrusel, mientras que por la noche tendrá lugar el Acto Central en el Teatro Griego. Esta fecha marca el punto culminante de toda la celebración. El domingo 8 de marzo se realizará por primera vez una repetición única del espectáculo principal.