Escándalo en la UBA: se realizó un acto pro Palestina en medio del patio de la FADU
Distintos espacios de izquierda se reunieron para protagonizar un acto en favor de Palestina en el marco del conflicto en Medio Oriente.
Este martes, agrupaciones estudiantiles vinculadas a la izquierda llevaron a cabo una manifestación en el patio interno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el fin de protestar en favor de Palestina.
Durante este evento se buscó mostrar el descontento por, entre otras cosas, la falta de ayuda humanitaria en Gaza, donde se acusa al Estado de Israel de bloquear las rutas por donde debería llegar el socorro en Medio Oriente.
En el mismo, se pudo observar un mensaje que manifestaba "Feed Gaza now" (Alimenten a Gaza ahora, por la traducción en inglés), todo al grito de "Palestina vencerá".
Crece la tensión en Medio Oriente
La protesta en FADU se enmarca en un contexto de avanzada del Ejército israelí en Gaza, en el marco del plan ideado por Benjamín Netanyahu para liberar la ciudad.
Allí, el Ejército ordenó evacuar a todos los residentes luego de los bombardeos en la zona más poblada de la Franja. Además, este lunes se vivió un atentado en Jerusalén, donde dos hombres armados asesinaron a seis personas en una parada de colectivo. Luego, este martes, continuaron los bombardeos de Israel, esta vez, en Qatar, donde el objetivo eran miembros de la cúpula de Hamás refugiados allí.