La UBA lanzó nuevos posgrados virtuales en negocios, IA y finanzas digitales: cómo inscribirse

La F acultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció el lanzamiento de una nueva oferta de posgrados orientada a profesionales interesados en negocios basados en tecnología, análisis estratégico, marketing y herramientas digitales . Enterate cómo inscribirte.

De acuerdo con el comunicado oficial de la UBA , todas las propuestas se cursarán en modalidad virtual, con clases online sincrónicas semanales y actividades en campus educativo con frecuencia semanal o quincenal, según el plan de cada carrera.

Entre los programas que se anunciaron se encuentran seis maestrías: MBA, Finanzas, Finanzas Digitales, Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, Gestión y Análisis de Datos Financieros y Gestión Estratégica de Marketing Digital y Negocios por Internet.

El estudio fue elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Foto: Universidad de Buenos Aires

La maestría MBA, que comenzará el 22 de septiembre y tiene una duración de dos años, está diseñado para formar profesionales con capacidad para liderar, diagnosticar y elaborar estrategias organizacionales. El enfoque se centra en desarrollar habilidades de dirección adaptadas al entorno tecnológico actual. La salida laboral incluye empresas multinacionales, consultoras y corporaciones industriales.

“En un mundo donde el 70% de los egresados de la maestría de MBA ocupan cargos gerenciales, este posgrado cobra especial relevancia, y su contenido va acorde a la revolución tecnológica que atraviesa el mundo de los negocios”, señalaron desde la UBA.

Por otra parte, la Maestría en Finanzas, que también iniciará el 22 de septiembre, se extenderá por dos años. Su objetivo es formar directivos, asesores y funcionarios públicos con una visión económica y financiera integral, orientada a la creación de valor público y privado. El plan se estructura sobre principios éticos y la perspectiva de un desarrollo sostenible.

El mismo día se abrirá la Maestría en Finanzas Digitales, con una duración de un año y un trimestre. Está enfocada en decisiones financieras adaptadas a modelos tecnológicos emergentes y en el uso de herramientas contemporáneas en escenarios estratégicos. Las salidas profesionales comprenden bancos, aseguradoras, consultoras y startups vinculadas a servicios financieros y activos digitales.

Cuáles son los nuevos posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

El 23 de septiembre comenzarán dos posgrados orientados al análisis de datos: la Maestría en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, y la Maestría en Gestión y Análisis de Datos Financieros. Ambos programas tienen una duración de dos años.

La primera forma especialistas en el valor estratégico de los datos, aplicando técnicas de análisis multivariado, métodos predictivos, investigación operativa y aprendizaje automático. La segunda se enfoca en interpretar y aplicar datos financieros dentro de procesos de toma de decisiones. Las oportunidades laborales se orientan a sectores como industria, telecomunicaciones, logística, banca y empresas tecnológicas de servicios financieros.

Por último, el 22 de septiembre también comenzará la Maestría en Gestión Estratégica de Marketing Digital y Negocios por Internet. Su contenido aborda el impacto del entorno digital sobre las dinámicas de consumo y gestión, desde una perspectiva que combina análisis sociocultural y herramientas tecnológicas. El objetivo es formar profesionales con capacidad para operar y planificar en contextos atravesados por transformaciones digitales.

Cómo inscribirse

Las personas que estén interesadas en cursar alguna de las maestrías o posgrados que anunció la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pueden inscribirse a través de este link.