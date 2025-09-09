Explosiones en Doha: Israel asegura que eliminó a la cúpula de Hamás en Qatar

Testigos reportaron fuertes explosiones en Doha. Autoridades israelíes señalan que se trató de un intento de asesinato contra funcionarios de Hamás.

Las explosiones se dieron en distintos puntos de la ciudad de Doha, presuntamente para dar un golpe a Hamás.

Fuertes detonaciones sacudieron este martes a la capital de Qatar. Testigos citados por Reuters confirmaron que se escucharon varias explosiones en Doha, mientras que Axios informó que, según fuentes israelíes, se trató de un ataque dirigido contra dirigentes de Hamás presentes en la ciudad.

Un testigo relató que columnas de humo se elevaron sobre el distrito de Katara, una zona concurrida de la capital qatarí. Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre víctimas ni un comunicado por parte del gobierno de Catar en relación con las detonaciones.

El periodista Barak Ravid, de Axios, citando a funcionarios israelíes, afirmó que las explosiones fueron parte de un intento de asesinato contra miembros de Hamás. Más tarde se conoció que Israel logró eliminar a la cúpula del grupo terrorista de Palestina.

Dicho ataque ocurrió en medio de crecientes tensiones en la región, donde Qatar ha desempeñado un papel clave como mediador en negociaciones vinculadas al conflicto en Gaza. Hamas mantiene presencia en Doha, donde algunos de sus líderes residen y realizan actividades políticas.

Hasta ahora no hubo reacciones oficiales de Hamás ni del gobierno de Qatar sobre el incidente, aunque habría sido en complicidad con Estados Unidos como con Qatar. La magnitud de las explosiones y los daños materiales tampoco han sido precisados. Al mismo tiempo, más allá de las versiones de Tel Aviv, no se confirmó el estado de la cúpula terrorista.