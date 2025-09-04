UBA y Garrahan juntos en una jornada por la salud y educación pública

Durante la tarde de ayer miércoles, Plaza Houssay fue escenario de una jornada de atención médica gratuita y clases abiertas, organizada por docentes de la UBA y profesionales del Hospital Garrahan en defensa de la educación y la salud pública.

La actividad fue impulsada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y trabajadores del Hospital Garrahan. Estudiantes, docentes e investigadores se sumaron bajo el lema de que “la salud y la educación pública se defienden juntas”.

Se instalaron gazebos con controles médicos gratuitos —consejería nutricional, podología, toma de presión, glucemia y detección de riesgos cardiovasculares— junto a talleres de promoción de la salud. Además, se dictaron dos clases públicas: una de la Facultad de Ciencias Económicas sobre la situación presupuestaria universitaria y otra de profesionales del Garrahan sobre enfermedades emergentes y vacunas.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, advirtió: “Si se concreta el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, vamos a estar juntos defendiendo la salud y la educación, que van de la mano”.

Por su parte, Priscila Vitale, presidenta de la FUBA, destacó que la jornada buscó visibilizar la importancia de esas normativas: “Queremos que la sociedad y los vecinos sepan lo que ocurre dentro de las universidades y los hospitales públicos”.

uba y garrahan (1)

En la misma línea, Maximiliano Bares, de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, sostuvo: “Si el gobierno veta estas leyes, debemos ser una marea humana frente al Congreso. La movilización es clave hasta que la ley salga favorablemente”.

La jornada culminó con un acto simbólico de RCP al presupuesto universitario y al del Hospital Garrahan, como forma de graficar la defensa de dos pilares esenciales: educación y salud pública.