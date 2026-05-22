Apagón masivo en la Ciudad: se incendió una subestación de Edesur y más de 70 mil usuarios quedaron sin luz

Un incendio en una subestación eléctrica de Edesur provocó este jueves un apagón masivo en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y dejó a más de 70 mil usuarios sin suministro eléctrico.

El fuego se originó tras la explosión de un transformador en la central ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, en la zona de Caballito, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 6:30 de la mañana había 73.880 usuarios afectados por el corte de energía.

Los cortes impactaron principalmente en barrios del centro y oeste porteño. Según el relevamiento oficial, los usuarios sin luz se distribuían de la siguiente manera:

Caballito: 12.557 usuarios

Villa Crespo: 41.923 usuarios

Almagro: 8.098 usuarios

La Paternal: 4.441 usuarios

Villa General Mitre: 2.066 usuarios

El incendio generó una fuerte preocupación entre los vecinos por la magnitud de las llamas y las explosiones registradas durante la madrugada.

Cómo fue el operativo por el incendio en la subestación de Edesur

Al menos tres dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego en la subestación ubicada en la intersección de Ramos Mejía y Machado.

Además, se desplegó un importante operativo policial y se mantuvieron cortadas varias calles de la zona para facilitar las tareas de emergencia y prevenir riesgos.

Pese a la intensidad del incendio, no se registraron heridos ni personas afectadas por inhalación de humo. Según informó el SAME, no fue necesario asistir médicamente a vecinos ni trabajadores.

Cuándo volverá la luz en los barrios afectados

Cerca de las 6 de la mañana comenzó una normalización parcial del servicio en algunas zonas de la Ciudad. Sin embargo, hasta el momento no hay precisiones oficiales sobre cuándo se restablecerá completamente el suministro eléctrico.

Mientras continúan las tareas técnicas, miles de usuarios siguen sin luz en medio de la investigación sobre las causas que provocaron la explosión del transformador.