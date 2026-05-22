Profundas tensiones afectan a organizaciones de los trabajadores petroleros

La monumental proyección de inversiones que atraviesa hoy al sector petrolero deja en evidencia, en contrapartida, las profundas tensiones que afectan a las organizaciones encargadas de representar a los trabajadores de la actividad.

En este escenario de enorme sensibilidad sindical e institucional, la defensa de la legalidad y del respeto irrestricto a los estatutos de nuestra Federación se vuelve un deber irrenunciable.

La conducción de la AGRUPACIÓN 17 de Octubre, encabezada por Gabriel Barroso, denuncia de manera categórica las maniobras impulsadas por sectores vinculados a la AGRUPACIÓN Azul y Blanca, quienes pretenden consolidar, mediante mecanismos administrativos y acciones carentes de legitimidad, un desplazamiento de facto de autoridades con mandato plenamente vigente.

Estas acciones vulneran gravemente la institucionalidad de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y constituyen un claro atropello contra los legítimos mandatos establecidos por los estatutos sociales de nuestra organización. Ratificamos de manera firme e inquebrantable nuestra posición de continuar ejerciendo las responsabilidades conferidas por los trabajadores hasta la finalización del mandato vigente, en estricto respeto a la legalidad y a la vida institucional federativa.

Mientras algunas regiones del país atraviesan un fuerte proceso de inversiones, otras sufren pérdida de puestos de trabajo, vaciamiento de los yacimientos y una creciente incertidumbre laboral. Frente a esa realidad, desde Mendoza seguimos sosteniendo como prioridad absoluta la defensa de cada puesto de trabajo, del bienestar de las familias petroleras y de los derechos de los trabajadores de Mendoza, San Juan y San Luis.

La gravedad de este conflicto excede cualquier diferencia interna. Desde la AGRUPACIÓN 17 de Octubre advertimos que detrás de las publicaciones, operaciones y acciones impulsadas en las últimas semanas existe únicamente una maniobra orientada a llegar al poder, intentando desconocer la voluntad institucional y el funcionamiento orgánico de nuestra organización.

Este viernes 22 celebraremos con orgullo los 80 años del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles de Cuyo, junto a una gran cantidad de trabajadores y con la firme convicción de seguir trabajando por el empleo, la producción y la defensa permanente de la familia petrolera de Cuyo y de todo el país.

No permitiremos que intereses ajenos a los trabajadores vulneren la institucionalidad de nuestra organización ni alteren el libre funcionamiento de nuestro gremio. Nuestra responsabilidad es una sola: defender a los trabajadores petroleros y honrar el mandato legítimamente otorgado por ellos.