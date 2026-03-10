Premios Oscar 2026: en qué plataformas ver las películas nominadas a Mejor Película

La temporada de premios entra en su momento decisivo. El próximo 15 de marzo de 2026, la Academia de Hollywood celebrará la edición número 98 de los Premios Oscar en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles. Mientras la expectativa crece entre cinéfilos y especialistas, muchas de las películas que compiten por el máximo reconocimiento.

Estas ya están disponibles en plataformas digitales. El listado de nominadas refleja un año particularmente diverso para el cine. Hay producciones históricas, thrillers políticos, dramas íntimos y grandes apuestas comerciales. Algunas siguen proyectándose en salas, pero otras ya forman parte de los catálogos de streaming o pueden alquilarse online.

Para quienes quieren llegar a la ceremonia con todas las películas vistas, esta es la guía de dónde encontrar cada uno de los títulos que buscan quedarse con la estatuilla más importante de la industria.

Entre las producciones que más atención generaron durante la temporada aparece “Los pecadores” , dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan. El film, que combina drama histórico con elementos de otros géneros, lidera la lista de nominaciones con 16 menciones. La historia sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo con la intención de empezar de nuevo, aunque pronto descubren que el pasado y una amenaza mayor los esperan. Actualmente, puede verse en HBO Max y Prime Video.

Otra de las películas destacadas es “Una batalla tras otra” , del director Paul Thomas Anderson. Leonardo DiCaprio interpreta a Bob, un antiguo revolucionario que vive retirado hasta que la desaparición de su hija lo obliga a enfrentar nuevamente a su viejo enemigo y a un aparato estatal represivo. El film está disponible dentro del catálogo de HBO Max.

También forma parte de la competencia “El agente secreto”, un thriller brasileño ambientado durante la dictadura militar de los años setenta. La trama sigue a un hombre que intenta proteger a su hijo mientras se oculta de las autoridades en Recife durante el carnaval. Puede verse en Disney+ y también en plataformas de alquiler digital como Apple TV+, Amazon Prime Video y YouTube.

Dramas familiares y relatos históricos

Otra de las nominadas es “Valor sentimental”, una historia centrada en el reencuentro de dos hermanas con su padre, un reconocido director de cine que decide convertir su propia tragedia familiar en una película. El título está disponible para compra o alquiler en servicios digitales como Apple TV+, Prime Video y YouTube.

El drama histórico “Hamnet”, inspirado en la novela de Maggie O’Farrell y llevado al cine por Chloé Zhao, reconstruye el duelo de Agnes, esposa de William Shakespeare, tras la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI. La producción puede verse en Peacock y también en plataformas de renta digital.

En la lista aparece además “Marty Supreme”, una película inspirada libremente en la vida del jugador de tenis de mesa Marty Reisman. La historia retrata el ascenso de un joven buscavidas que encuentra su camino en el deporte profesional. El film todavía se proyecta en cines, pero también puede alquilarse online y llegará al catálogo de HBO Max en abril.

Producciones que completan la lista

Entre los títulos restantes se encuentra “F1”, un drama ambientado en el mundo de la Fórmula 1 que sigue a un veterano piloto que vuelve a las pistas para guiar a un joven talento mientras busca una última oportunidad de gloria. Está disponible tanto en Apple TV+ como en Netflix.

La comedia negra “Bugonia” también logró una nominación. La historia gira en torno a dos conspiracionistas que secuestran a la directora de una gran empresa convencidos de que no pertenece a este planeta. Puede verse en Peacock y también mediante alquiler digital en varias tiendas online.

Otra de las producciones que despertó gran expectativa es “Frankenstein”, la reinterpretación del clásico literario dirigida por Guillermo del Toro. La película, centrada en la mirada de la criatura creada por el científico Víctor Frankenstein, forma parte del catálogo de Netflix.

Por último, aparece “Sueño de trenes”, un relato ambientado en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. La historia sigue la vida de un trabajador ferroviario y leñador que observa cómo cambia el país que lo rodea. Esta película también está disponible para suscriptores de Netflix.

Con todos estos títulos accesibles desde distintas plataformas, el público tiene la posibilidad de recorrer la carrera hacia los Oscar desde casa y formarse su propia opinión antes de que la Academia anuncie a los ganadores.