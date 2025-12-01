Cuádruple crimen de La Plata: inicia el juicio por los falsos testimonios contra Osvaldo "Karateca" Martínez

Este lunes comienza el juicio contra el remisero Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, vecina de Osvaldo “Alito” Martínez, por el presunto falso testimonio en la causa del cuádruple crimen de La Plata . Será en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

El caso que originó este proceso se remonta a la noche del 27 de noviembre de 2011, cuando cuatro mujeres fueron asesinadas en un PH ubicado en la calle 28 entre 41 y 42. Las víctimas fatales fueron Bárbara Santos (29), su hija Micaela (11), su madre Susana (63) y su amiga Marisol Pereyra (35).

Durante la investigación inicial, el principal señalado fue Osvaldo "Alito" Martínez, pareja de Bárbara. Sin embargo, en 2014, el Tribunal Oral N°3 lo absolvió por unanimidad y condenó a Javier “La Hiena” Quiroga, un allegado de la familia Santos, como autor de los homicidios. Martínez pasó seis meses detenido y luego fue declarado inocente. La decisión fue ratificada por Casación y por la Suprema Corte bonaerense.

Tagliaferro, quien trabajaba como remisero, declaró en una primera instancia que había llevado a Marisol Pereyra hasta el PH y que vio a un hombre entre 20 y 40 años, sin camiseta, recibirla en la puerta. Aseguró entonces que no podía identificarlo. No obstante, horas después, al ver la imagen de Martínez en medios de comunicación, modificó su versión y sostuvo que sí podía reconocerlo como la persona que observó esa noche.

Asimismo, el remisero se presentó ante la fiscalía acompañado por un abogado y se anotó para cobrar la recompensa de 300 mil pesos ofrecida por la Provincia, para lo cual presentó un escrito firmado por el fiscal de instrucción.

cuadruple crimen la plata (1) En noviembre de 2011, cuatro mujeres fueron asesinadas. Foto: X.

La otra acusada, Patricia Godoy, declaró durante la instrucción que vio llegar a Martínez a su vivienda de Melchor Romero la madrugada del hecho, en torso desnudo, descendiendo de un automóvil blanco. Para el fiscal de instrucción, ese testimonio reforzaba la sospecha contra el entonces imputado.

Martínez siempre sostuvo que esa noche no salió de su casa y que se mensajeó con su pareja, Bárbara Santos, una de las víctimas. “Le dije al fiscal que me quedé mirando una película de Angelina Jolie, Agente Salt. Lo corroboró y aun así eligió acusarme”, recordó “Alito”. En la escena del crimen no se hallaron rastros de Martínez.

El juicio

En el fallo absolutorio, los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Ernesto Domenech ordenaron investigar a Tagliaferro y Godoy por falso testimonio agravado, figura que prevé penas de hasta 10 años de prisión.

Tagliaferro será asistido por el abogado Gonzalo Escaray, mientras que la acusación quedará a cargo del fiscal Mariano Sibuet. La querella está representada por los abogados de Martínez.

La primera audiencia está programada para este lunes a las 10 en el edificio del fuero penal situado en calle 8 entre 56 y 57. Con este proceso, Martínez busca que se definan las responsabilidades respecto de declaraciones que, según su posición, contribuyeron a su imputación mientras el condenado permanecía libre durante los primeros tramos de la investigación.