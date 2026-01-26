Caso Bastian: el conductor de la Amarok y del UTV dieron positivo en el test de alcoholemia

Se trata de Manuel Molinari, el hombre que manejaba la camioneta, y de Naomi Quirós, la joven que manejaba el vehículo en el que viajaba Bastian.

El país entero continúa en vilo por la salud de Bastian, el menor de 8 años que resultó herido tras el choque de una Amarok contra un UTV en la zona de “La Frontera” en Pinamar. En las últimas horas, se confirmó que el conductor de la Amarok y la conductora del UTV dieron positivo en el test de alcoholemia.

Se trata de Manuel Molinari, el hombre que manejaba la camioneta, y de Naomi Quirós, la joven que manejaba el vehículo en el que viajaba Bastian. Según informó A24, Molinari dio 0,21 gramos de alcohol en sangre, mientras que Quirós dio 0,41 gramos de alcohol en sangre.

“Yo ese día no tomé alcohol y el día anterior tampoco”, expresó Molinari, en diálogo con A24. Y adelantó: “Voy a pedir una contraprueba”.

UTV choque Pinamar Por otro lado, el papá de Bastian, Maximiliano Jeréz, quién está imputado, dio negativo en el test de alcoholemía.

Cuál es el estado de salud de Bastian El menor de ocho años fue operado por sexta vez y se le realizó una traqueotomía. El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense remarcó que el menor se encuentra “estable”.