Supermercados lanzan liquidación de bazar con descuentos de hasta 75%

En un contexto de presión sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos, las grandes cadenas de supermercados intensifican sus campañas promocionales para incentivar el consumo. Las cadenas Coto y Carrefour promueven en estos días una liquidación de productos de bazar.

Las rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 75% sobre precios de lista, acompañadas de opciones de financiación y beneficios vinculados a medios de pago.

La estrategia de precios apunta tanto a incentivar compras inmediatas como a facilitar que los consumidores equipen o renueven artículos del hogar a menor costo. Los descuentos se aplican en una variedad de productos, desde utensilios de cocina hasta vajillas y accesorios de uso cotidiano.

En Coto , se destacan rebajas significativas en una amplia gama de productos con descuentos directos sobre el precio final, disponibles tanto en sucursales físicas como en su tienda online.

Entre los productos en promoción se encuentran frascos acrílicos, herméticos para heladera, juegos de cubiertos y sartenes, con rebajas que en varios casos oscilan alrededor del 30% al 50% respecto a su precio habitual.

Por su parte, Carrefour combina estas promociones con beneficios adicionales para clientes adheridos a su programa de fidelización y opciones de pago con Carrefour Pay o tarjetas de crédito específicas.

En este caso, las rebajas más agresivas alcanzan hasta el 75% en ciertos productos de bazar, como jarras de vidrio o botellas de acero inoxidable, con precios que quedaron muy por debajo de los valores regulares.

La posibilidad de financiar compras en cuotas sin interés, así como los descuentos asociados a tarjetas bancarias o programas de fidelización, forman parte de la estrategia de estos supermercados para captar clientes y generar mayor afluencia de público en sus locales y plataformas digitales.

Con esta iniciativa, Coto y Carrefour refuerzan su rol como protagonistas del mercado minorista argentino, apostando por promociones agresivas en productos de hogar como parte de su respuesta a un contexto económico desafiante.