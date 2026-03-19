VTV en abril 2026: quiénes no tendrán que pagar el trámite en CABA y Provincia

La VTV cambia desde abril de 2026 y establece que algunos conductores no deberán pagar el trámite . La medida quedó definida en el Decreto 139/2026 y alcanza a grupos específicos en CABA y la provincia de Buenos Aires, aunque la revisión técnica seguirá siendo obligatoria para circular.

El nuevo esquema redefine el sistema de control vehicular e introduce cambios en costos, plazos y funcionamiento de los talleres. En ese marco, la exención del pago alcanza a ciertos sectores, pero no elimina la obligación de realizar la verificación.

En la Ciudad de Buenos Aires, la exención alcanza a sectores que cumplan determinadas condiciones:

En abril, algunos conductores quedarán eximidos de pagar la VTV en CABA y la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo MDZ

La VTV comenzó a realizarse en 2016 y es la primera vez que interrumpe su servicio por un conflicto gremial. Foto: Archivo MDZ

En la provincia de Buenos Aires, también hay grupos alcanzados por la exención del pago:

En todos los casos, la VTV debe realizarse, aunque sin abonar la tarifa.

Nuevos plazos para hacer la VTV

El decreto también introduce cambios en la frecuencia de los controles:

Los autos 0 km deberán hacer la primera VTV a los cinco años desde el patentamiento.

Los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberán realizarla cada dos años.

Antes, la primera verificación se exigía a los tres años, por lo que se extiende el plazo para los vehículos más nuevos. Según el Gobierno, la modificación se basa en mejoras en la tecnología y en las condiciones de seguridad del parque automotor.

Cambios en talleres y tarifas

La reforma modifica además el sistema de talleres:

No se podrá limitar la cantidad de establecimientos habilitados.

No habrá tarifas obligatorias fijadas por las autoridades.

Esto habilita una mayor competencia entre prestadores del servicio.

Eliminación de un requisito

Entre los principales cambios, el decreto también elimina el Informe de Configuración de Modelo (ICM), que se exigía para validar ciertas modificaciones en los vehículos. La decisión apunta a simplificar el trámite, al considerar suficientes las certificaciones actuales.