Efemérides del 19 de marzo: hechos históricos y por qué se celebra el Día del Artesano

Las efemérides del 19 de marzo incluyen nacimientos, hechos históricos y el Día del Artesano que destaca el valor de los oficios manuales.

El 19 de marzo se celebra el DÍa del Artesano, entre otras efemérides clave. Foto: Laura Piastrellini.

El 19 de marzo incluye distintas efemérides en la Argentina y el mundo, entre las que se destaca el Día Mundial del Artesano. La fecha reconoce a quienes desarrollan oficios manuales y mantienen técnicas tradicionales que siguen vigentes en la actualidad.

Guillermo Farré, el Picante Pereyra y Luciano Lollo el día que el Pirata mandó a River al descenso en el Monumental. Foto: Belgrano de Córdoba Una de las principales efemérides del 19 de marzo es el aniversario de la fundación del Club Atlético Belgrano de Córdoba. Foto: Belgrano de Córdoba Qué se celebra hoy, 19 de marzo Cada 19 de marzo se conmemora el Día Mundial del Artesano, una fecha que pone en valor el trabajo manual y los oficios tradicionales que forman parte de la cultura en distintas regiones.

La jornada tiene su origen en la figura de San José, asociado históricamente a la carpintería. Con el tiempo, el reconocimiento se extendió a todas las actividades artesanales.

Dentro de este universo se incluyen trabajos con escasa o nula intervención de maquinaria, como el tejido, la alfarería, la carpintería, la herrería, el bordado, la talabartería y la panadería.

Efemérides del 19 de marzo: hechos históricos y nacimientos Además de esta celebración, la fecha reúne distintos acontecimientos relevantes: