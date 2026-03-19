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Efemérides del 19 de marzo: hechos históricos y por qué se celebra el Día del Artesano

Las efemérides del 19 de marzo incluyen nacimientos, hechos históricos y el Día del Artesano que destaca el valor de los oficios manuales.

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El 19 de marzo se celebra el DÍa del Artesano, entre otras efemérides clave. Foto: Laura Piastrellini.

El 19 de marzo se celebra el DÍa del Artesano, entre otras efemérides clave. Foto: Laura Piastrellini.

El 19 de marzo incluye distintas efemérides en la Argentina y el mundo, entre las que se destaca el Día Mundial del Artesano. La fecha reconoce a quienes desarrollan oficios manuales y mantienen técnicas tradicionales que siguen vigentes en la actualidad.

Guillermo Farré, el Picante Pereyra y Luciano Lollo el día que el Pirata mandó a River al descenso en el Monumental. Foto: Belgrano de Córdoba
Una de las principales efemérides del 19 de marzo es el aniversario de la fundación del Club Atlético Belgrano de Córdoba. Foto: Belgrano de Córdoba

Una de las principales efemérides del 19 de marzo es el aniversario de la fundación del Club Atlético Belgrano de Córdoba. Foto: Belgrano de Córdoba

Qué se celebra hoy, 19 de marzo

Cada 19 de marzo se conmemora el Día Mundial del Artesano, una fecha que pone en valor el trabajo manual y los oficios tradicionales que forman parte de la cultura en distintas regiones.

La jornada tiene su origen en la figura de San José, asociado históricamente a la carpintería. Con el tiempo, el reconocimiento se extendió a todas las actividades artesanales.

Dentro de este universo se incluyen trabajos con escasa o nula intervención de maquinaria, como el tejido, la alfarería, la carpintería, la herrería, el bordado, la talabartería y la panadería.

Efemérides del 19 de marzo: hechos históricos y nacimientos

Además de esta celebración, la fecha reúne distintos acontecimientos relevantes:

  • 1738 – Nace Túpac Amaru II, líder de una rebelión indígena contra el dominio español.
  • 1851 – Nace Roque Sáenz Peña, impulsor de la ley de voto secreto y obligatorio en la Argentina.
  • 1866 – Un huracán provoca daños en la ciudad y el puerto de Buenos Aires.
  • 1882 – Comienza la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona, obra de Antoni Gaudí.
  • 1905 – Se funda el Club Atlético Belgrano de Córdoba.
  • 1922 – Se inicia la construcción de la plaza de toros de Madrid.
  • 1931 – Se legaliza el juego en el estado de Nevada, en Estados Unidos.
  • 1941 – Nace el pianista argentino Bruno Gelber.
  • 1947 – Nace la actriz Glenn Close.
  • 1955 – Nace el actor Bruce Willis.
  • 1962 – Bob Dylan publica su primer álbum.
  • 1995 – Michael Jordan regresa a los Chicago Bulls.
  • 2011 – Muere el cantautor argentino Argentino Luna.

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