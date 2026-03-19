Efemérides del 19 de marzo: hechos históricos y por qué se celebra el Día del Artesano
Las efemérides del 19 de marzo incluyen nacimientos, hechos históricos y el Día del Artesano que destaca el valor de los oficios manuales.
El 19 de marzo incluye distintas efemérides en la Argentina y el mundo, entre las que se destaca el Día Mundial del Artesano. La fecha reconoce a quienes desarrollan oficios manuales y mantienen técnicas tradicionales que siguen vigentes en la actualidad.
Qué se celebra hoy, 19 de marzo
Cada 19 de marzo se conmemora el Día Mundial del Artesano, una fecha que pone en valor el trabajo manual y los oficios tradicionales que forman parte de la cultura en distintas regiones.
La jornada tiene su origen en la figura de San José, asociado históricamente a la carpintería. Con el tiempo, el reconocimiento se extendió a todas las actividades artesanales.
Dentro de este universo se incluyen trabajos con escasa o nula intervención de maquinaria, como el tejido, la alfarería, la carpintería, la herrería, el bordado, la talabartería y la panadería.
Efemérides del 19 de marzo: hechos históricos y nacimientos
Además de esta celebración, la fecha reúne distintos acontecimientos relevantes:
- 1738 – Nace Túpac Amaru II, líder de una rebelión indígena contra el dominio español.
- 1851 – Nace Roque Sáenz Peña, impulsor de la ley de voto secreto y obligatorio en la Argentina.
- 1866 – Un huracán provoca daños en la ciudad y el puerto de Buenos Aires.
- 1882 – Comienza la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona, obra de Antoni Gaudí.
- 1905 – Se funda el Club Atlético Belgrano de Córdoba.
- 1922 – Se inicia la construcción de la plaza de toros de Madrid.
- 1931 – Se legaliza el juego en el estado de Nevada, en Estados Unidos.
- 1941 – Nace el pianista argentino Bruno Gelber.
- 1947 – Nace la actriz Glenn Close.
- 1955 – Nace el actor Bruce Willis.
- 1962 – Bob Dylan publica su primer álbum.
- 1995 – Michael Jordan regresa a los Chicago Bulls.
- 2011 – Muere el cantautor argentino Argentino Luna.