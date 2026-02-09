Supermercados lanzan ofertas en auriculares con el 70% de descuento

Las principales cadenas de supermercados del país —Carrefour, Jumbo y Coto— pusieron en marcha una batería de promociones en auriculares , con descuentos que en algunos casos alcanzan el 70 % sobre los precios de lista y posibilidades de financiación en cuotas sin interés para facilitar la compra de equipos de audio en esta temporada.

La movida comercial incluye una amplia variedad de modelos, desde auriculares con cable hasta opciones inalámbricas, Bluetooth, audífonos TWS (True Wireless Stereo) y versiones pensadas para gaming, disponibles tanto en tiendas físicas como online.

En Carrefour, parte de la oferta se concentra en marcas reconocidas y modelos de distintas gamas. Entre los productos con descuentos figuran:

Las opciones de financiación en Carrefour suelen combinar las tarjetas propias de la cadena (Mi Carrefour Crédito) con tarjetas bancarias habituales, ofreciendo plazos que van desde tres hasta doce cuotas sin interés dependiendo del producto y plataforma de compra.

Auriculares Motorola Buds065 con cerca de 26 % de rebaja y hasta 12 cuotas sin interés según medio de pago.

Auriculares AKG N9 con cancelación de ruido, con 20 % de descuento y tres cuotas sin interés.

AirPods 2ª generación (Apple) con alrededor de 16 % de rebaja y la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

En Jumbo, las rebajas de hasta 70 % se aplican principalmente a auriculares tipo in ear y dispositivos TWS de marcas como NEX, así como modelos de marcas internacionales como JBL y Sony con descuentos más moderados. Desde la cadena informaron que los descuentos y planes de pago pueden variar según el comercio y el stock disponible.

Por su parte, Coto ofrece precios promocionales en marcas propias así como accesorios y modelos de uso cotidiano y gaming, con bonificaciones que oscilan en muchos casos entre el 15 % y el 30 %, y con distintas opciones de pago fraccionado sin interés.

Los descuentos aplican sobre los precios de lista informados por cada supermercado y pueden variar según la sucursal, el stock disponible y el medio de pago elegido. Las promociones están vigentes por tiempo limitado y los consumidores interesados deben chequear previamente la disponibilidad del modelo deseado tanto en las tiendas físicas como en los canales de venta online.