Abren una escuela therian: cómo viven quienes se identifican con animales

Jóvenes y adolescentes que se identifican a nivel emocional o espiritual con animales , y expresan su conexión a través de su comportamiento y vestimenta. Esto son los therians; un fenómeno cultural emergente que encendió el debate en la sociedad argentina.

Mientras el movimiento genera preguntas y recibe fuertes críticas, la comunidad therian se expande: ya está en marcha "Fyrulais", la primera escuela de therians del país.

"Aprendé a caminar, comportarte, saltar y ladrar como tu animal therian", indica el flyer de la institución.

Es que, según puede observarse en redes sociales, espacio en el que se viralizó el fenómeno, quienes se identifican como therian usan máscaras y colas, caminan en cuatro patas, y corren y saltan por parques, imitando comportamiento de animales .

Si bien ya existían tutoriales en redes sociales para mejorar los "comportamientos therian", ahora entró en vigencia la escuela de therian "Fyrulais"; un espacio en donde aquellas personas que se identifican con animales pueden desarrollar las actividades específicas vinculadas a este movimiento.

escuela therian

En la escuela se dictan talleres para aprender a caminar, comportarse, saltar y hasta ladrar como el animal therian - desde perros hasta zorros - con el que se identifica la persona.

Entre los movimientos destacados figuran los "quadrobics": moverse, correr, saltar y caminar imitando la locomoción de los animales, apoyando las manos y los pies en el suelo. Según describen los therians, esta es una de las principales prácticas dentro de la comunidad.

Experiencia therian

De acuerdo a diferentes testimonios recolectados en las redes sociales, los jóvenes y adolescentes therian aseguran que no se perciben como animales, sino que se identifican "parcialmente y de forma involuntaria con un animal".

"Ser therian es una subcultura, se basa en la experiencia de uno que en este caso es identificarse con un animal de forma involuntaria. Puede ser física, psicológica o emocionalmente", relata Aguará en sus redes sociales, quien tiene 15 años y se identifica como un pastor belga malinois.

Aguará integra la comunidad "Xul Solar", que actualmente está conformada por cerca de 120 personas de entre 11 a 30 años, que afirman identificarse con animales. "Yo miro un pastor belga y digo soy yo, me veo como ese", expresa la joven.

Los therians aseguran que viven su vida como "un ser humano cualquiera", pero con momentos específicos en los que les gusta "jugar". "Eso no significa que esté el día entero saltando, usando máscaras", ampliaron.

Juntada therian en Mendoza

El fenómeno cultural llegó a Mendoza: a través de una convocatoria en redes sociales, invitan a una "juntada therian" en la Plaza Independencia. Una actividad que se ha replicado en numerosas provincias de Argentina, que ya anunciaron sus encuentros therians.

Juntada therian

Este evento se realizará el 20 de febrero a las 16.30. "Vengan con sus máscaras y esa actitud increíble que los caracteriza, aquí no habrá juicios. Los espero a todos para disfrutar juntos de un gran día", detalla la invitación.