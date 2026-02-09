Impuesto Inmobiliario: el detalle clave que define si pagás 15% menos en 2026

En 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA ) volvió a poner en marcha un esquema de incentivos destinado a premiar a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con el Impuesto Inmobiliario . A través de descuentos que pueden llegar hasta el 15%, el organismo busca fomentar el pago anticipado y la regularidad fiscal.

El acceso a estas bonificaciones no es automático ni igual para todos. El beneficio final depende principalmente de dos factores: el historial de cumplimiento del contribuyente y la modalidad de pago elegida para el año fiscal en curso. En ese sentido, el mayor ahorro se define desde el primer vencimiento del calendario 2026.

El descuento máximo del 15% está reservado para quienes opten por el pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario. Esto implica cancelar el total del tributo en un solo pago antes del primer vencimiento. Para acceder a esta bonificación, es requisito indispensable no registrar deudas previas vinculadas al inmueble.

ARBA dispuso el descuento máximo del 15% para quienes opten por el pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario.

Quienes prefieran abonar el impuesto en cuotas también pueden acceder a un beneficio, aunque menor. En este caso, ARBA otorga una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que el contribuyente mantenga los pagos al día durante todo 2026 y no tenga obligaciones impagas de períodos anteriores.

Además, la adhesión al débito automático —ya sea mediante cuenta bancaria o tarjeta de crédito— facilita el cumplimiento en término y permite acceder de forma automática a los beneficios por buen comportamiento fiscal, reduciendo el riesgo de perder el descuento por demoras.

Qué pasa si hay deudas: moratoria ARBA 2026

Para quienes arrastran deudas del Impuesto Inmobiliario, ARBA habilitó una moratoria durante 2026. A través de planes de pago, los contribuyentes pueden regularizar su situación y, si cancelan los saldos pendientes antes del vencimiento correspondiente, recuperar el derecho a las bonificaciones por buen cumplimiento.

Desde el organismo remarcan que ponerse al día con anticipación es clave, ya que el beneficio se define en los primeros vencimientos del año.

Impuesto Inmobiliario 2026: calendario de vencimientos

Prestar atención a las fechas es fundamental para acceder a los descuentos y evitar recargos. En el caso del Inmobiliario Urbano, tanto edificado como baldío, el cronograma es el siguiente:

Cuota 1 y Pago Anual: 12 de febrero (Edificado) / 13 de febrero (Baldío)

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 10 de junio

Cuota 4: 5 de agosto

Cuota 5: 13 de octubre (solo Edificado)

En tanto, para el Inmobiliario Rural, el primer vencimiento —que también define el acceso al pago anual con descuento— está fijado para el 17 de marzo.

Cumplir con este calendario no solo permite acceder a bonificaciones de hasta el 15%, sino que también evita intereses y recargos, convirtiendo al buen cumplimiento en una herramienta clave para reducir la carga tributaria durante 2026.