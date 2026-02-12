YPF formalizó el acuerdo con Eni y XRG para el desarrollo de GNL en Vaca Muerta

YPF, la italiana Eni y XRG anunciaron la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para avanzar con Argentina LNG, el proyecto integrado de producción y licuefacción de gas natural que busca monetizar el potencial de Vaca Muerta y posicionar al país como proveedor global de gas natural licuado (GNL).

El entendimiento, de carácter vinculante, constituye un nuevo hito en el desarrollo de la iniciativa y establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la próxima etapa, con la mira puesta en alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) durante el segundo semestre de 2026.

Argentina LNG Argentina LNG contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, que se obtendrán a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad para 6 MTPA. El diseño del proyecto integra las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación del gas.

Con la firma del JDA, los socios iniciarán la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design, FEED) y otras tareas asociadas, que incluyen trabajos de ingeniería, estructuración técnica y el avance en frentes comerciales y de financiamiento. Esta fase es determinante para definir aspectos técnicos y económicos antes de la decisión final de inversión.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que el acuerdo formaliza la incorporación de XRG al proyecto que la petrolera argentina venía desarrollando junto con Eni. “Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”, afirmó.