Reabrió la estación de servicio YPF de Uspallata en la Ruta 7

La estación de servicio YPF de Uspallata , ubicada en el kilómetro 1151 de la Ruta Nacional 7, reabrió este jueves 12 de febrero a las 8.00 tras permanecer inhabilitada durante poco más de una semana. La reapertura fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por la administración del establecimiento.

Según informaron desde la firma, durante los últimos días se completaron los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la Municipalidad de Las Heras. Con esa documentación regularizada, la estación volvió a quedar habilitada tanto para el expendio de combustibles como para el funcionamiento del área Full y el parador de montaña.

Desde la empresa remarcaron que la estación ya se encuentra operando de manera integral y con todos sus servicios disponibles. Además, destacaron su compromiso con la seguridad y con la atención a transportistas y turistas que transitan por la alta montaña mendocina.

La estación había sido inhabilitada el martes 3 de febrero, en un operativo municipal que generó fuerte preocupación en la zona. En un primer momento, comenzó a circular un comunicado que hablaba de filtraciones de combustible y posibles riesgos ambientales, lo que encendió las alarmas por tratarse de un punto estratégico sobre la Ruta 7.

Horas después, esa versión fue desmentida oficialmente. Desde el Municipio de Las Heras aclararon que la clausura respondió a cuestiones administrativas vinculadas a habilitaciones comerciales y documentación de seguridad, sin que se haya detectado ningún derrame ni situación de peligro ambiental.

El secretario de Legal y Técnica del municipio, Mauro Homan, explicó a MDZ que la primera comunicación fue un error ajeno a la comuna. También precisó que el control se realizó con personal municipal y que no intervino Gendarmería Nacional ni organismos ambientales.

Qué se regularizó y cómo se llegó a la reapertura

comunicado ypf uspallata 3

Durante los controles se detectaron faltantes de habilitación comercial, certificados vencidos y documentación sin actualizar, tanto en la estación como en otros comercios del predio. Según el Municipio, estas irregularidades ya habían sido notificadas en octubre de 2025 y contaban con plazos vencidos para su corrección.

Al no haberse cumplido esos requerimientos en tiempo y forma, se avanzó con la clausura del expendio de combustible, tal como lo establece la normativa local. En paralelo, desde la estación insistieron en que el cierre fue preventivo y exclusivamente administrativo.

Finalmente, tras presentar la documentación exigida y cumplir con los pedidos técnicos, la YPF del km 1151 quedó nuevamente habilitada. Desde la administración agradecieron la paciencia de los clientes durante los días de cierre y confirmaron que el servicio volvió a la normalidad desde la mañana de este jueves.