Impuesto a las Ganancias: la decisión que tomó ARCA y qué cambia para los trabajadores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una actualización de las categorías, escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que regirá durante el primer semestre de 2026. La medida tiene efecto retroactivo al 1° de enero y responde a la inflación reciente, con un ajuste del 14,29 % sobre los parámetros previos para adecuarlos al contexto económico.

La nueva normativa modifica los umbrales salariales a partir de los cuales se paga Ganancias , así como las deducciones personales que se pueden aplicar. Estos cambios afectan directamente el cálculo mensual del tributo sobre los sueldos de empleados en relación de dependencia.

De acuerdo con los valores difundidos por ARCA, los sueldos netos mensuales a partir de los cuales se comienza a pagar Ganancias quedan definidos de la siguiente manera:

La tabla de alícuotas se mantiene progresiva, con tasas que van desde el 5 % hasta el 35 % en los tramos más altos.

Se actualizan las deducciones personales y por cargas de familia, ampliando los montos que quedan exentos antes de calcular el impuesto.

Además, se actualizaron otros componentes clave en la liquidación del impuesto, entre ellos:

Ganancia no imponible: $5.151.802,50.

Deducción por cónyuge: $4.851.964,66.

Deducción por hijo: $2.446.863,48.

Deducción especial: $18.031.308,76.

En la escala anual, los tramos comienzan con una alícuota del 5 % sobre ganancias netas hasta $2.000.030,09, y progresan hasta un 35 % para los ingresos más altos, con un monto fijo acumulado más un porcentaje sobre el excedente en cada tramo.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ARCA.

La actualización tiene carácter retroactivo, por lo que los empleadores deben revisar y recalcular las retenciones de Ganancias efectuadas en los salarios de enero y los meses siguientes. Si se aplicaron deducciones antiguas, corresponde descontar lo retenido en exceso en las próximas liquidaciones.

En la práctica, muchas empresas deberán adaptar sus sistemas de liquidación de sueldos, lo que puede producir demoras en la aplicación efectiva de los valores actualizados. Si corresponde, los ajustes se reflejarán en los recibos de sueldos posteriores o mediante compensaciones automáticas.

Los cambios vienen en un contexto de actualización semestral automática de los parámetros del Impuesto a las Ganancias en función de la inflación acumulada en el semestre previo, en este caso entre julio y diciembre de 2025.

Las nuevas escalas y deducciones tendrán vigencia hasta julio de 2026, cuando usualmente se publican las próximas actualizaciones fiscales.