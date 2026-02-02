ARCA reforzará los controles sobre transferencias bancarias y virtuales en febrero de 2026

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) —heredera de la ex AFIP— actualizó los umbrales a partir de los cuales empezará a investigar operaciones financieras durante febrero de 2026, en un contexto donde los controles sobre movimientos de dinero buscan prevenir irregularidades como el lavado de activos y la evasión fiscal.

La renovación de estos límites responde a una actualización semestral automática que se ajusta conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec , tal como establece la Resolución General 5512/2024.

Según los nuevos parámetros que comenzarán a regir en marzo, cuando haya transferencias que superen cualquiera de los siguientes montos, se podrá generar una alerta automática y, eventualmente, una investigación:

Estos parámetros también se aplican a las transferencias y acreditaciones realizadas mediante billeteras virtuales, de manera similar a las operaciones tradicionales, aumentando así el alcance del control sobre plataformas digitales de pago.

Además, ARCA vigilará otros aspectos de la actividad financiera, como saldos bancarios al último día del mes, tenencias en sociedades de bolsa, compras de consumidor final, pagos y plazos fijos, cada uno con sus respectivos límites establecidos para el mes en curso.

Superar los montos fijados por ARCA no implica automáticamente una sanción, pero puede activar requerimientos de documentación o análisis detallados. En casos donde no se pueda demostrar el origen legítimo de los fondos, el organismo puede aplicar medidas que van desde multas y bloqueos temporales de cuentas hasta la derivación del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Especialistas en materia tributaria y financiera advierten que entender estos valores es clave para operar dentro del marco legal y evitar trabas en las operaciones cotidianas. Aunque no existe un límite en la cantidad de transacciones que se pueden realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes: si la suma de todas las operaciones de un usuario supera los topes establecidos, se genera automáticamente un reporte al organismo para su análisis.