Por qué ARCA bloqueará tarjetas, transferencias y pagos electrónicos en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) pondrá en marcha durante 2026 un esquema de restricciones sobre los diferentes medios de pago electrónicos que alcanzará a miles de contribuyentes , en todo el país.

La medida prevé la prohibición para operar con tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, billeteras virtuales y pagos mediante códigos QR, tanto para personas físicas como jurídicas que figuren en un registro específico del organismo.

La decisión se enmarca en una estrategia de control fiscal y financiero destinada a prevenir maniobras de evasión impositiva y posibles maniobras de lavado de dinero. El esquema incluye la aplicación de sanciones operativas inmediatas cuando se detectan inconsistencias entre la información declarada por los contribuyentes y los movimientos financieros registrados.

Cabe destacar que las restricciones no serán de alcance general, sino que estarán dirigidas únicamente a quienes integren la Base de Contribuyentes no Confiables, un registro administrado por ARCA que retoma los criterios de control utilizados anteriormente por la AFIP. En ese listado se incluyen personas y empresas que, según el organismo, presentan irregularidades relevantes en su situación fiscal o financiera.

Las limitaciones estarán dirigidas a personas y empresas cuyo CUIT sea incorporado al registro de contribuyentes catalogados como no confiables por la Arca. La presencia en esa base indica que el organismo tributario detectó riesgos fiscales o inconsistencias relevantes en la operatoria declarada del contribuyente.

El esquema se apoya en un sistema de control coordinado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Durante 2025, la autoridad monetaria dispuso que bancos y plataformas fintech adopten bloqueos automáticos sobre cuentas y medios de pago vinculados a usuarios incluidos en bases oficiales de riesgo fiscal. A partir de este mecanismo, las restricciones definidas por ARCA se ejecutarán directamente a través del sistema financiero.

Cuando el organismo tributario confirme que un CUIT integra el padrón de no confiables, las entidades financieras, emisores de tarjetas y billeteras digitales quedarán habilitados para suspender la operatoria asociada a ese número. El alcance comprende tanto a personas físicas como a comercios y empresas que utilicen medios de pago electrónicos para realizar cobros o pagos.

Qué transacciones quedarán inhabilitadas desde 2026

El alcance de las restricciones incluye múltiples operaciones financieras y comerciales. Entre ellas se encuentran los pagos realizados mediante transferencias bancarias, incluidos los Pagos con Transferencia (PCT), así como las transacciones efectuadas a través de códigos QR vinculados a cuentas o billeteras virtuales.

También podrán bloquearse las compras de bienes y servicios realizadas con tarjetas de crédito, débito o prepagas. En estos casos, las credenciales emitidas a nombre del contribuyente podrían quedar inhabilitadas tanto para consumos presenciales como para operaciones en línea.

Para los comercios, la inclusión en el registro de ARCA puede derivar en la imposibilidad de cobrar a través de terminales de pago, plataformas digitales o billeteras virtuales como Mercado Pago, MODO u otras similares. Los procesadores de pago estarán facultados para frenar las operaciones una vez recibida la notificación formal por parte de la autoridad tributaria.