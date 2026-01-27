ARCA: el cambio obligatorio que deben realizar los monotributistas antes de febrero

ARCA puso en marcha una nueva etapa de recategorización del Monotributo que será clave para miles de pequeños contribuyentes en Argentina: quienes superen ciertos parámetros de ingresos o actividad deberán revisar y actualizar su categoría antes del 5 de febrero de 2026, un trámite que impactará directamente en lo que pagarán mensualmente durante los próximos seis meses.

Sólo están obligados a hacer el trámite aquellos monotributistas cuyos ingresos o condiciones de actividad los ubican por encima del límite de su categoría actual. Esto implica comparar lo facturado en los últimos 12 meses con los nuevos topes de facturación y otros parámetros definidos por ARCA para 2026, que ajustan los rangos en función del nivel de actividad económica de cada contribuyente.

Si no se actualiza la categoría cuando corresponde, ARCA puede aplicar sanciones, que van desde multas de hasta el 50 % de la cuota integrada y del aporte jubilatorio hasta una recategorización de oficio en base a la información disponible en sus bases de datos.

El proceso de recategorización busca garantizar que los contribuyentes paguen en proporción a su nivel de facturación , evitando distorsiones en el sistema simplificado. Además de los ingresos acumulados, ARCA revisa otros parámetros, como el tamaño del local o los consumos de energía, para determinar si corresponde subir, mantener o, en ciertos casos, bajar de categoría.

El trámite se realiza de forma online a través del portal de ARCA con CUIT/CUIL/CDI y Clave Fiscal. Una vez dentro, el contribuyente debe seleccionar “Recategorizarme” y completar los datos de facturación y actividad de los últimos 12 meses para que el sistema le asigne la categoría correspondiente.

ARCA y la recategorización.

Aunque los montos concretos de la cuota mensual varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes), los ajustes realizados por ARCA para 2026 reflejan la actualización de los topes por inflación y la nueva estructura del régimen. Por ejemplo, según datos de algunos medios económicos, las cuotas mensuales para enero de 2026 oscilan desde unos $37.000 en la categoría más baja hasta más de $1.200.000 en la más alta, dependiendo del rubro y la escala.

Además, si una persona excede el límite máximo de la categoría K, puede quedar fuera del régimen simplificado y pasar al régimen general, con obligaciones tributarias y previsionales más exigentes.

El plazo para realizar la recategorización vence el 5 de febrero de 2026, y sólo quienes mantengan su situación sin cambios o aquellos con menos de seis meses de actividad pueden quedar exceptuados de hacer el trámite en esta oportunidad.

Para evitar sanciones o ajustes automáticos, es fundamental que cada monotributista verifique su situación fiscal con tiempo, revise sus ingresos y consumos de los últimos 12 meses, y complete adecuadamente el trámite dentro de los plazos establecidos.