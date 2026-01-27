Presenta:

El dólar subió en medio de la disputa de Javier Milei con Techint

El dólar oficial volvió a subir este martes tras la leve suba del lunes. El dólar blue no tuvo cambios hoy.

Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei recrudece la disputa con Paolo Rocca y Techint por la licitación del gasoducto de 480 kilómetros para que lleve el gas en Vaca Muerta, el dólar marcó una leve suba en los mercados este martes. Se suma a lo que ya se había movido durante el lunes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer. Se suma así a los $5 que ya había subido durante el lunes por lo que lleva un alza de $10 en lo que va de la semana.

En la rueda de este martes, la divisa estadounidense registró un leve incremento en su valor: cerró 5 pesos por encima del último cierre, en un contexto donde el Banco Central (BCRA) lleva comprado más de US$1.000 millones. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable y cotiza con igual valor que el lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cotiza hoy en 290 para la compra. Foto: GETTY IMAGES
El dólar blue no se movió hoy.

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, sin cambios en la cotización de su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.440, subió 0,1% y quedó a 119 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.559,78).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,05% hasta $1.467,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,18% hasta los $1.513,9.

Las reservas del BCRA se ubicaban el lunes en US$45.740 millones.

