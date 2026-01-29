Monotributistas: guía rápida para recategorizarse online antes del 5 de febrero

Hasta el 5 de febrero, ARCA permite hacer la recategorización a monotributistas por Internet y desde la app, con un sistema que sugiere cada categoría.

El calendario corre y, para muchos monotributistas, febrero arranca con una tarea obligatoria. ARCA habilitó la recategorización de manera totalmente digital, con acceso tanto desde el sitio arca.gob.ar como desde el teléfono a través de Arca Móvil.

El trámite está disponible hasta el 5 de febrero. La clave es simple: revisar si, en los últimos meses, cambiaron los parámetros que determinan la categoría. Si hubo variaciones, corresponde actualizar los datos para evitar desajustes con el régimen.

Quiénes deben recategorizarse y quiénes quedan afuera La recategorización es necesaria cuando se modificó alguno de los indicadores que el sistema usa para encuadrar la actividad. El caso más frecuente es la variación en los ingresos, pero no es el único. También cuentan cambios en el consumo de energía eléctrica, en los montos de alquiler vinculados a la actividad o en la superficie utilizada para trabajar. En cambio, no tienen que hacer el trámite quienes se mantienen en la misma categoría y tampoco quienes llevan menos de seis meses desde el alta en el monotributo. Ese grupo queda excluido de esta instancia por no contar con un período mínimo comparable.

El proceso se gestiona sin turnos y sin presencialidad. Se puede iniciar desde una computadora ingresando a la web oficial de ARCA o desde el celular con la aplicación Arca Móvil. En ambos casos, la lógica es la misma: el sistema guía al contribuyente para revisar su situación y, si corresponde, actualizar la categoría. La recomendación práctica es reunir antes la información del último año para completar la carga con precisión. No se trata solo de "cuánto se facturó", sino de chequear el conjunto de parámetros que pueden mover la ubicación dentro de la tabla vigente.

Recategorización simplificada y escalas con ajuste por IPC ARCA mantiene por segundo año consecutivo una modalidad más rápida: la recategorización simplificada. Está basada en la facturación acumulada de los últimos 12 meses y ofrece una propuesta automática de categoría. El contribuyente puede aceptarla tal como aparece o modificar los importes si considera que no representan su realidad. Este mecanismo solo está disponible para quienes ya cumplieron 12 meses completos dentro del régimen, ya que la sugerencia necesita ese recorrido anual para calcular correctamente.