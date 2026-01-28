ARCA detectó irregularidades fiscales en la AFA y bloqueó trámites clave de la entidad

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), conducida por Andrés Vázquez, observó inconsistencias en la información fiscal presentada por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y le exigió regularizar datos clave para destrabar trámites administrativos.

El foco del planteo está puesto en el domicilio legal declarado por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar , que no pudo ser verificado por los inspectores del organismo.

La advertencia quedó asentada en el sistema oficial a partir del trámite de inscripción de la AFA como persona jurídica. Allí, ARCA dejó constancia de que el domicilio denunciado en la calle Mercedes 1366 (código postal 1629) no fue localizado, lo que impide avanzar con gestiones impositivas mientras la situación no sea subsanada.

Además del problema con la dirección legal, el organismo fiscal detectó falta de actualización de datos en el Sistema Registral, en particular en lo referido a las autoridades de la asociación y a modificaciones estatutarias que no estarían debidamente respaldadas con la documentación exigida por la normativa vigente.

La notificación enviada a la AFA fue explícita: sin la validación del domicilio y sin la información institucional al día, los trámites ante el organismo quedan bloqueados. En ese marco, ARCA recordó que para cualquier presentación resulta obligatorio contar con autoridades actualizadas en el sistema y aportar la documentación que respalde eventuales reformas del estatuto, tal como establece la Resolución General AFIP 10/97.

El planteo adquiere además relevancia judicial. Es que la Cámara Federal de San Martín, con la firma del juez Alberto Lugones, había tomado esa misma dirección en Pilar como argumento para justificar el traslado de una causa vinculada a la denominada “quinta de Pilar”, que pasó del juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Adrián González Charvay.

Según los registros oficiales, la AFA figura inscripta como asociación civil bajo la categoría de “confederaciones”, con fecha de constitución el 3 de noviembre de 1934 y un plazo de vigencia de 99 años. Su inscripción formal ante la autoridad fiscal se remonta al 24 de julio de 1935.

El listado vigente de autoridades incluye a Claudio Fabián Tapia como presidente, Alejandro Miguel Nadur como tesorero y Víctor Blanco como secretario. Desde ARCA advirtieron que esos datos deben encontrarse correctamente actualizados para habilitar cualquier gestión posterior ante el fisco.

En el cierre del emplazamiento, el organismo subrayó que toda la información vinculada al domicilio legal, las autoridades y las reformas estatutarias debe estar debidamente acreditada. Hasta tanto no se regularice esa situación, los movimientos fiscales y registrales de la AFA quedarán bajo observación y sujetos a revisión.