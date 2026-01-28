ARCA intensifica el monitoreo de billeteras virtuales para ingresos desde el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció que reforzará la supervisión de las billeteras virtuales utilizadas por argentinos para recibir pagos en moneda extranjera, ya sea en dólares o mediante criptoactivos. Cómo será el control y por qué toma esta medida el organismo.

Esta medida se enmarca en un esfuerzo por integrar a Argentina en un sistema internacional de intercambio de información fiscal con jurisdicciones como Estados Unidos, Europa y países de la OCDE.

Cada vez son más los profesionales independientes, emprendedores digitales y negocios online que operan con clientes en el exterior y buscan cobrar sus honorarios a través de aplicaciones financieras internacionales, creyendo que así evitan quedar bajo la lupa fiscal. Sin embargo, esa percepción está cambiando conforme se implementa una red de datos global que permitirá rastrear estos movimientos con mayor precisión.

Según especialistas en tecnología y economía, el intercambio de datos fiscal con otros países se consolidará entre 2025 y 2027, creando una suerte de “vigilancia fiscal ampliada” que hará visibles ante el fisco operaciones que hasta ahora parecían fuera de alcance. Bajo este esquema, declarar ingresos en dólares dejó de ser opcional, y las billeteras digitales pasan a ser objeto de atención constante.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

La normativa que impulsa ARCA —a través de la Resolución General 5804/2025— se alinea con estándares internacionales como el Formulario 1099-DA del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea. Estos marcos buscan monitorear no solo los fondos tradicionales, sino también los activos digitales, incluyendo criptomonedas y servicios de pago electrónico.

La medida no está vinculada exclusivamente a una aplicación en particular, sino que depende de dónde y bajo qué regulaciones opera cada plataforma. Esto significa que no sólo servicios populares como Mercado Pago, Naranja X o Prex estarán bajo revisión, sino también fintech internacionales como Wise, Revolut, Skrill y Payoneer cuando sus transacciones ingresen al sistema financiero argentino.

Los expertos afirman que este enfoque refuerza la capacidad del organismo para seguir la trazabilidad del dinero, dificultando las posibilidades de operar fuera de los registros fiscales sin cumplir con las obligaciones tributarias.