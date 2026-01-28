Dónde voto: éste es el padrón definitivo para las elecciones municipales del 22 de febrero

La Junta Electoral de la Provincia de Mendoza oficializó este miércoles el padrón definitivo y los lugares de votación de los vecinos de seis departamentos de Mendoza, donde habrá elecciones municipales el próximo 22 de febrero.

Quienes residen en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, pueden ingresar en el sitio web de la Justicia Provincial (en este link ) para conocer el lugar donde votarán en esos comicios.

En estos departamentos se renovarán la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, debido a que las elecciones fueron desdobladas de las realizadas en la Provincia y la Nación, en octubre de 2025.

Por ello, se elegirán cinco ediles en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y seis en Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

En ese municipio del sur también se votará por 24 convencionales que estarán encargados de redactar la futura Carta Orgánica de la comuna.

Cuánto les cuesta a los municipios la boleta única

Si bien desde el organismo que controla los comicios informaron que el costo total de la elección será de $2.736.000.000, el único gasto fijo y parejo entre las seis comunas será el del valor unitario de la boleta única. El pago de logística no será el mismo para departamentos más cercanos al Correo Central que el de los más alejados, ni tampoco el que deberán depositar a las autoridades de mesa, ya que municipios con menos habitantes pueden contar con más escuelas en la organización de la elección debido a su extensión territorial.

En términos logísticos y de costos, Correo Argentino se encargará del proceso. La empresa contrató a Boldt para concretar las impresiones.

El valor unitario de cada boleta única para los próximos comicios quedó establecido en aproximadamente $1.250. Si se tiene en cuenta que se imprime un padrón más un 10% extra por posibles dificultades el día de la votación, el aporte de cada comuna en ese ítem será el siguiente: