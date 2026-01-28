Destino final en Godoy Cruz: un cable suelto enganchó a una pareja y provocó graves heridas

En Godoy Cruz, un cable que quedó más bajo de lo normal por el paso de un camión terminó golpeando contra dos ciclistas e hiriéndolos gravemente.

El cuello de la joven herida tras chocar con un cable suelto en Godoy Cruz.

El paso de dos ciclistas por las calles de Godoy Cruz casi termina en tragedia cuando ambos fueron frenados en seco por un cable descolgado. Este incidente les dejó graves marcas a la pareja. Poco después, el cableado fue cortado por un móvil de la policía, el cual quedó con daños en su frente delantero.

Todo se produjo a partir de que un camión pasara por el cruce de las calles Juan B. Justo y General Alvear, en el barrio godoicruceño de Villa Jovita. Ahí, la parte superior del rodado se habría enganchado con el cableado, dejándolo varios metros más abajo tras su paso.

De esta forma, el cable quedó a una altura peligrosa para cualquier otro vehículo que pasara por la zona.

El grave accidente por el cable suelto Fue una pareja de jóvenes que circulaban en bicicleta los que terminaron cruzándose con el cable suelto. Esto generó en ambos diferentes heridas: el joven afectado quedó con las comisuras de la boca estiradas y una muela rota, mientras que, por su parte, la chica sufrió un fuerte impacto del cableado en su cuello, lo que le dejó una marca de grandes proporciones.

image La grave herida que dejó el choque con el cable suelto. De acuerdo con la información a la que accedió este medio, el cable terminó siendo cortado por un móvil policial que pasó por el cruce momentos después de la pareja afectada. Aunque esta intervención logró frenar con el peligro que suponía el cable suelto en plena vía pública, esto provocó graves daños en el frente del vehículo.