Cómo fue el operativo de asistencia de Godoy Cruz por la tormenta

Tras el histórico temporal que afectó a la provincia, el Municipio de Godoy Cruz activó un operativo integral de asistencia, con el objetivo de atender las múltiples situaciones registradas en distintos puntos del departamento.

Así, desde la comuna solicitaron paciencia y colaboración a la comunidad para acompañar las tareas que se están desarrollando de manera ininterrumpida.

Desde las primeras horas que se inició la tormenta , cuadrillas municipales reforzadas trabajaronn en la vía pública con maquinaria y recursos específicos.

En total, el operativo cuenta con 21 operarios en calle, 2 camiones con equipo hidrojet, 3 camiones volcadores, 2 minicargadoras, 2 retroexcavadoras y una flota de 5 camionetas destinadas a tareas de relevamiento y respuesta rápida.

El intendente Diego Costarelli destacó el despliegue del personal municipal y el compromiso con los vecinos. “ Estamos atendiendo todas las situaciones generadas por la tormenta. Pedimos paciencia a los vecinos y vecinas de Godoy Cruz: todo nuestro personal se encuentra en las calles dando respuesta a cada requerimiento ”, expresó.

«Solicitamos circular con prudencia, ya que continúa vigente la alerta naranja por fuertes tormentas», agregó el jefe comunal.

Tormenta Lluvia (6) Siete cuadrillas se encargaron de normalizar la situación de las demandas más importantes. Cómo siguen los trabajos en Godoy Cruz. Marcos Garcia / MDZ

Reporte de daños en Godoy Cruz y trabajos en curso

De acuerdo al relevamiento realizado a las 19.30, se registraron 43 árboles caídos y 42 ramas quebradas, además de 21 desbordes de acequias y 12 hundimientos de calzada. También se informó la falta de agua potable en la zona de Barrancos y 4 de Julio, situación que ya se encuentra en proceso de abordaje.

En paralelo, se reportaron cuatro líneas de red de baja tensión fuera de servicio pertenecientes a la Cooperativa Eléctrica, en las zonas de Trapiche, Fuchs, Cervantes y el centro del departamento. El Municipio mantiene coordinación permanente para contribuir a la normalización del suministro.

El mismo esquema de trabajo se mantendrá durante la jornada de este sábado, con guardias reforzadas y continuidad de los operativos.