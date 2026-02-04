El picante estreno de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba: tiró un lujo y terminó en el suelo
En su debut con la camiseta de Racing de Córdoba, Ricardo Centurión dejó una muestra de su estilo y también del rigor que deberá soportar en la B Nacional.
Ricardo Centurión tuvo su esperado debut en Racing de Córdoba este martes por la noche, en un amistoso ante Sportivo Belgrano de San Francisco que terminó igualado 0-0. El partido, disputado en Nueva Italia y abierto al público, marcó el estreno de uno de los refuerzos más resonantes del mercado.
El mediapunta de 33 años fue titular en el segundo encuentro que disputó el equipo, en un formato de dos tiempos de 35 minutos. Ubicado como mediocampista por la izquierda, intentó ser protagonista desde el primer contacto con la pelota.
Te Podría Interesar
En una de sus primeras intervenciones, Centurión quiso tirar un lujo para sacarse un rival de encima, pero recibió una fuerte patada que lo dejó tendido en el piso. La jugada rápidamente se viralizó y reflejó el trato que recibirá en la categoría.
Ricardo Centurión ya empezó a mostrar su magia en Nueva Italia
Más allá del golpe, el ex Racing mostró destellos de su calidad, pidió siempre la pelota y buscó asociarse con sus compañeros. No pudo convertir, pero dejó sensaciones positivas en su primer paso con la camiseta del conjunto cordobés.
Centu llegó al club con ritmo futbolístico, tras haber marcado nueve goles en 31 partidos en Oriente Petrolero de Bolivia. En su presentación, aseguró que vuelve al país con otra mentalidad, luego de un período marcado por episodios de indisciplina.
Con una carrera que incluye pasos por Boca, San Lorenzo, Vélez, Genoa y San Pablo, y más de 300 partidos como profesional, Centurión apunta a ser un salto de jerarquía para Racing. En Nueva Italia sueñan con el ascenso y confían en que el 10 sea una de las banderas del proyecto.