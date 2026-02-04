El picante estreno de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba: tiró un lujo y terminó en el suelo

En su debut con la camiseta de Racing de Córdoba, Ricardo Centurión dejó una muestra de su estilo y también del rigor que deberá soportar en la B Nacional.

Ricardo Centurión, el primero de abajo (de izquierda a derecha) tuvo su debut con la camiseta de Racing de Córdoba en un amistoso.

Ricardo Centurión tuvo su esperado debut en Racing de Córdoba este martes por la noche, en un amistoso ante Sportivo Belgrano de San Francisco que terminó igualado 0-0. El partido, disputado en Nueva Italia y abierto al público, marcó el estreno de uno de los refuerzos más resonantes del mercado.

El mediapunta de 33 años fue titular en el segundo encuentro que disputó el equipo, en un formato de dos tiempos de 35 minutos. Ubicado como mediocampista por la izquierda, intentó ser protagonista desde el primer contacto con la pelota.

En una de sus primeras intervenciones, Centurión quiso tirar un lujo para sacarse un rival de encima, pero recibió una fuerte patada que lo dejó tendido en el piso. La jugada rápidamente se viralizó y reflejó el trato que recibirá en la categoría.

Ricardo Centurión ya empezó a mostrar su magia en Nueva Italia El estreno de Centurión en Nueva Italia dejó un momento viral El estreno de Centurión en Nueva Italia dejó un momento viral. Prensa Racing de Córdoba Más allá del golpe, el ex Racing mostró destellos de su calidad, pidió siempre la pelota y buscó asociarse con sus compañeros. No pudo convertir, pero dejó sensaciones positivas en su primer paso con la camiseta del conjunto cordobés.

Centu llegó al club con ritmo futbolístico, tras haber marcado nueve goles en 31 partidos en Oriente Petrolero de Bolivia. En su presentación, aseguró que vuelve al país con otra mentalidad, luego de un período marcado por episodios de indisciplina.