Vuelta a clases: el Banco Nación ofrece descuentos y cuotas en mochilas y útiles

La vuelta a clases en todo el país con promociones del Banco Nación.

En el marco de los preparativos para el inicio del ciclo lectivo y la definitiva vuelta a clases, el Banco Nación dio a conocer una nueva propuesta de descuentos y opciones de pago destinadas a aliviar el gasto familiar asociado a la compra de artículos escolares y tecnológicos.

La iniciativa, que se enmarca dentro de su tradicional campaña de “Vuelta al Cole”, permite a los clientes acceder a rebajas y planes de financiación en cuotas sin interés, combinando herramientas digitales y la red de comercios adheridos.

¿Qué ofrece la promoción del Banco Nación? Bajo esta oferta, los usuarios del banco pueden obtener descuentos sobre productos esenciales para el regreso a clases, como mochilas, útiles, cartucheras y además dispositivos electrónicos como notebooks, tablets e impresoras, según detalló la entidad financiera.

Además de las rebajas, la campaña incluye la posibilidad de pagar las compras en múltiples cuotas sin interés, una opción especialmente valorada en contextos de alta inflación y gasto familiar elevado. Esto se realiza a través de las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco, y se gestiona mediante la plataforma digital del banco o la billetera MODO BNA+.

Para aprovechar estos beneficios, los clientes del Banco Nación deben realizar sus compras utilizando sus tarjetas vinculadas al banco y el sistema de pago habilitado por la entidad. Esto permite que el reintegro se acredite automáticamente en la cuenta del titular sin necesidad de trámites adicionales.