Vuelta a clases: un banco ofrece descuentos de hasta el 20% para llenar la mochila escolar

A pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo, el Banco Provincia activó una serie de descuentos y planes de financiación para la compra de útiles escolares, indumentaria, libros y tecnología, con el objetivo de aliviar el gasto de las familias en la previa del inicio de clases .

La iniciativa cobra relevancia en un escenario marcado por fuertes aumentos interanuales en la canasta escolar, que incluye desde artículos de librería hasta uniformes, calzado y equipamiento tecnológico. En este contexto, la entidad busca que el armado de la mochila no represente un golpe crítico para el presupuesto familiar durante febrero de 2026.

Entre las promociones más destacadas se encuentra un 20% de descuento en indumentaria y artículos deportivos, válido para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Provincia en comercios adheridos.

Los descuentos del Banco Provincia permiten pagar hasta en 9 cuotas sin interés y ahorrar un 20% para el inicio de clases.

Además del ahorro directo, estas operaciones pueden financiarse en hasta 9 cuotas sin interés, una opción clave para la compra de uniformes y calzado escolar.

En paralelo, librerías, jugueterías, ópticas y librerías de textos cuentan con un 10% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 4 cuotas sin interés, lo que permite reducir el costo de libros y materiales educativos.

Cuenta DNI: los descuentos clave de la billetera virtual

La billetera digital Cuenta DNI vuelve a ser una de las herramientas centrales para maximizar los ahorros. Durante todos los viernes de febrero, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía, incluyendo librerías barriales.

A su vez, se sumó un beneficio específico para la compra de libros escolares: los lunes y martes habrá un 10% de descuento en librerías de texto, una promoción pensada para acompañar el estudio y la lectura.

Provincia Compras: cuotas sin interés para tecnología escolar

Para quienes necesitan renovar computadoras, tablets o equipamiento de estudio, el portal Provincia Compras lanzó planes de financiación especiales.

Del 10 al 12 de febrero, habrá productos seleccionados con hasta 18 cuotas sin interés.

Del 24 al 26 de febrero, se habilitará una segunda etapa con 12 cuotas sin recargo.

Estos beneficios resultan clave para acceder a bienes de mayor valor, como tecnología educativa y mobiliario, que suelen requerir una inversión inicial elevada.

Programa Me Sumo: ahorro adicional con puntos

Como complemento, el programa de beneficios Me Sumo ofrecerá un 30% de descuento adicional para quienes canjeen puntos en el rubro “Vuelta a Clases”. La promoción estará vigente entre el 9 y el 12 de febrero, y se suma al resto de los descuentos ya disponibles.