Calendario Escolar 2026: cuándo comienzan las clases y cuándo caen las vacaciones de invierno
Conocé cuándo abren las escuelas en cada provincia. En algunas jurisdicciones, las clases comienzan en febrero.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, oficializó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026. Cada jurisdicción ha definido su propia fecha de inicio para garantizar el cumplimiento de los días de clase estipulados.
El ciclo lectivo comenzará de manera escalonada, siendo Santiago del Estero la primera en abrir sus aulas el 18 de febrero.
Te Podría Interesar
Provincia por provincia, cuándo comienzan las clases
- Buenos Aires: 2 de marzo
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríos: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
¿Cuándo son las vacaciones de invierno?
Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo entre el 6 y el 20 de julio, dependiendo de la organización de cada distrito.
¿Cuándo termina el ciclo lectivo 2026?
El cierre del año escolar está programado entre el 17 y el 23 de diciembre.