Calendario Escolar 2026: cuándo comienzan las clases y cuándo caen las vacaciones de invierno

Conocé cuándo abren las escuelas en cada provincia. En algunas jurisdicciones, las clases comienzan en febrero.

Se viene la vuelta al cole tras las vacaciones de verano.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, oficializó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026. Cada jurisdicción ha definido su propia fecha de inicio para garantizar el cumplimiento de los días de clase estipulados.

El ciclo lectivo comenzará de manera escalonada, siendo Santiago del Estero la primera en abrir sus aulas el 18 de febrero.

Provincia por provincia, cuándo comienzan las clases Buenos Aires : 2 de marzo

: 2 de marzo Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 25 de febrero

: 25 de febrero Catamarca : 2 de marzo

: 2 de marzo Chaco : 2 de marzo

: 2 de marzo Chubut : 23 de febrero

: 23 de febrero Córdoba : 2 de marzo

: 2 de marzo Corrientes : 2 de marzo

: 2 de marzo Entre Ríos : 2 de marzo

: 2 de marzo Formosa : 2 de marzo

: 2 de marzo Jujuy : 23 de febrero

: 23 de febrero La Pampa : 2 de marzo

: 2 de marzo La Rioja : 2 de marzo

: 2 de marzo Mendoza : 25 de febrero

: 25 de febrero Misiones : 2 de marzo

: 2 de marzo Neuquén : 25 de febrero

: 25 de febrero Río Negro : 2 de marzo

: 2 de marzo Salta : 2 de marzo

: 2 de marzo San Juan : 2 de marzo

: 2 de marzo San Luis : 23 de febrero

: 23 de febrero Santa Cruz : 25 de febrero

: 25 de febrero Santa Fe : 2 de marzo

: 2 de marzo Santiago del Estero : 18 de febrero

: 18 de febrero Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 24 de febrero

: 24 de febrero Tucumán: 2 de marzo ¿Cuándo son las vacaciones de invierno? Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo entre el 6 y el 20 de julio, dependiendo de la organización de cada distrito.