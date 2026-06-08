Cuáles son los cursos del ITU UNCuyo a los que podés inscribirte en junio de 2026
El ITU, perteneciente a la UNCuyo, ofrece distintos cursos para los interesados. Diseño 3D, Fibra Óptica y sistemas de videovigilancia, entre los principales.
De junio a agosto, el ITU UNCuyo continúa ofreciéndote formaciones para que amplíes tu horizonte laboral. El Instituto Tecnológico Universitario confirmó que renovó su abanico de capacitaciones diseñadas específicamente para responder a las demandas actuales del mercado y por lo tanto a tus necesidades laborales.
Estos son los cuatro cursos del ITU que están disponibles
- Renovación de credencial de manejo de autoelevadores (abierto todo el año): objetivo de garantizar la operación de autoelevadores bajo condiciones de seguridad respetando la legislación vigente a partir de la Resolución 960/2015 de SRT. Otorgar la credencial de operación de autoelevadores para quienes lo requieran y tengan una credencial anterior. Requisito excluyente: saber manejar/operar autoelevadores. Informes e inscripción.
Prototipado y diseño 3D (lugares personalizados y limitados): se trata de una formación "dos en uno"; en la que comenzarás aprendiendo sobre prototipado, creación de modelos iniciales de una pieza para probar su diseño y funcionalidad; y, luego, avanzarás con la instancia de modelado en 3D, creación de objetos utilizando software especializados. Se trata de un saber hacer requerido por el sector industrial -en la mayoría de los rubros- ya que permite reducir costos antes de la fabricación en serie de un producto, asegurando, además, que el mismo cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad que se requieren.
Empalmador/a de Fibra Óptica: enfocado en la construcción, mantenimiento y certificación de redes bajo normas de calidad internacional. Detalles e inscripción en este enlace.
- Certificación en sistemas de videovigilancia y sistemas de seguridad electrónica (cupos limitados Anotarse aquí). El objetivo general de esta propuesta es formar y certificar operadores y técnicos en sistemas de Video Vigilancia y Seguridad Electrónica, desarrollando competencias técnicas, operativas, legales y actitudinales que permitan desempeñarse con eficacia en entornos de monitoreo y campo, garantizando calidad de servicio, prevención de incidentes y cumplimiento de la normativa vigente. No se requieren conocimientos previos específicos. La Certificación cuenta con el aval de la Dirección de Seguridad Privada (Di.Se.P) del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza.
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales Información sobre formaciones específicas que se brindan durante el año. L a V de 8.30 a 14.30H. El contacto también está disponible en +54 0261 152479877 (WhatsApp Escrito) [email protected]