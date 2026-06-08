Cuáles son los cursos del ITU UNCuyo a los que podés inscribirte en junio de 2026

Prototipado y diseño 3D (lugares personalizados y limitados): se trata de una formación "dos en uno"; en la que comenzarás aprendiendo sobre prototipado, creación de modelos iniciales de una pieza para probar su diseño y funcionalidad; y, luego, avanzarás con la instancia de modelado en 3D, creación de objetos utilizando software especializados. Se trata de un saber hacer requerido por el sector industrial -en la mayoría de los rubros- ya que permite reducir costos antes de la fabricación en serie de un producto, asegurando, además, que el mismo cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad que se requieren.