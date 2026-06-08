Un maratonista y pizzero promete correr desde el Aconcagua al Obelisco por los niños
Facundo Pomponio es maratonista y maestro pizzero. Quiere correr desde el Aconcagua hasta el Obelisco.Todo lo recaudado será para los niños con desnutrición.
Pizza, maratones y solidaridad parecen términos incompatibles, pero Facundo Pompinio es capaz de reunirlos y hacer un proyecto de alto impacto: correr desde el Aconcagua hasta el Obelisco para ayudar a los chicos con desnutrición de Argentina. El maestro pizzero y maratonista quiere llevar adelante el desafío en octubre.
Correr para unir el Aconcagua y el Obelisco
Facundo Pomponio es atleta y desde hace años corre maratones. El año pasado se puso un desafío personal: correr desde Berazategui hasta Mar del Plata para ayudar a todas las personas sin hogar y damnificados por las inclemencias climáticas en Bahía Blanca.
Después de llegar con éxito a la meta, triplicó la apuesta y decidió correr desde la base del Aconcagua hasta el Obelisco para ayudar a los niños con desnutrición a través de la Fundación Pata Pila.
En octubre, Facundo correrá 1.300 kilómetros y atravesará cinco provincias en 25 días. En total, el desafío equivale a correr 31 maratones seguidas. "Hace tiempo que una idea me viene dando vueltas en la cabeza. No es solo correr. No es solo resistencia. No es solo deporte. Es un desafío que me da miedo, me emociona y me obliga a convertirme en una mejor versión de mí. Voy a cruzar Argentina corriendo desde el Aconcagua hasta el Obelisco", escribió el deportista en sus redes sociales.
"ARG1300 también nace con un propósito solidario: ayudar a combatir la desnutrición infantil, acompañando una causa que necesita visibilidad, compromiso y acción. Porque si este esfuerzo puede servir para inspirar, también quiero que sirva para ayudar. Quiero mostrar que muchas veces los límites están mucho más lejos de lo que creemos", agregó.
El segundo gran desafío
No es la primera vez que Facundo busca correr los límites. En marzo del año pasado, corrió desde Berazategui hasta Mar del Plata. Un total de 420 kilómetros, es decir, 10 maratones. En ese momento, corrió seis días y los fondos fueron destinados a la Asociación Civil Acción Comunitaria que ayuda a personas en situación de calle.
A lo largo del desafío estuvo acompañado de su equipo, pasó noches en polideportivos y otros espacios comunitarios. Además, en algunos tramos se sumaron corredores.